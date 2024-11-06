洛阳一揽子政策推动一季度经济“开门红”

开局关乎全局，起步决定后程。记者从22日召开的洛阳市推动2025年第一季度经济“开门红”政策措施新闻发布会上获悉，我市将实施一系列政策举措，动员全市上下干字当头、全力拼抢，巩固经济回升向好态势，确保一季度经济实现“开门红”，为圆满完成全年目标任务打下坚实基础。

开局关乎全局，起步决定后程。

记者从22日召开的洛阳市推动2025年第一季度经济“开门红”政策措施新闻发布会上获悉，我市将实施一系列政策举措，动员全市上下干字当头、全力拼抢，巩固经济回升向好态势，确保一季度经济实现“开门红”，为圆满完成全年目标任务打下坚实基础。

争取更多政策支持经济发展和民生保障

当前，支撑经济发展的积极因素累积增多，如何最大限度将国家政策红利转化为经济发展实效？

今年，我市将持续完善经济运行先行指标监测体系，紧盯重点行业、重点领域，实行清单化“点对点”监测，密切跟踪上级政策，常态化充实政策储备工具箱，争取更多有利政策支持我市经济发展和民生保障。在全面扩大有效需求方面，我市将进一步加大支持“两新”力度，加快建立2025年“两重”项目储备库，一季度开展超50场促消费活动，全方位扩大内需增强经济增长稳定性。

“花式”宠客激发消费潜能

实施提振消费专项行动，挖掘培育推广200家左右新文旅潮玩小店，鼓励各县区因地制宜出台促消费政策……消费，一头连着宏观经济，一头连着千家万户，我市围绕激发消费潜能进行了一系列具体部署。

为激发春节消费市场活力，我市安排1500万元财政资金，用于提振购房、商贸、文旅、体育等重点领域消费，其中，新春商贸消费券500万元，让老百姓得到“真金白银”的实惠。

文旅惠民，激活“洛阳烟火”。春节期间，我市将推出乐演洛阳、乐购洛阳、乐宿洛阳、乐游洛阳、乐食洛阳等5大类60余项优惠措施，供游客市民“畅游”洛阳。

“花式”宠客，提升“洛阳温度”。在春节期间，洛阳博物馆等文博场馆延长开放时间，提供免费讲解服务；热门景区增设临时停车场，城市区45家行政事业单位内部停车位免费开放；地铁运营时间延长1小时；继续实行外地车辆首次违停不罚款……一系列暖心举措将激发文旅促消费潜能。