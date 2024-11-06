今夜到明天，洛阳将迎中到大雪，局部暴雪！

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，据最新气象资料分析，24日至27日受高空短波槽和强冷空气影响，有一次明显降雪大风降温天气过程，25日夜里至27日我市风力较大，27日和28日凌晨部分地区将出现寒潮。
刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，据最新气象资料分析，24日至27日受高空短波槽和强冷空气影响，有一次明显降雪大风降温天气过程，25日夜里至27日我市风力较大，27日和28日凌晨部分地区将出现寒潮。
刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，据最新气象资料分析，24日至27日受高空短波槽和强冷空气影响，有一次明显降雪大风降温天气过程，25日夜里至27日我市风力较大，27日和28日凌晨部分地区将出现寒潮。
具体预报
今天夜里：阴天有中到大雪，局地大到暴雪。
25日(周六)：中雪转多云，东北风3级，夜里转西北风4到5级，阵风7级～9级，气温-2℃～0℃。
26日(周日)：多云转晴天，西北风5级左右，阵风7级～9级，气温-6℃～1℃。
27日(周一)：晴天间多云，西北风4级左右，气温-8℃～0℃，高海拔山区-10℃～-15℃。
28日(除夕)：晴天间多云，气温-9℃～2℃。
29日(初一)：晴天到多云，气温-8℃～4℃。
30日(初二)：多云到阴天，局部有小雨或零星小雨，气温-7℃～4℃。
31日(初三)：阴天转多云，气温-3℃～2℃。⑥
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