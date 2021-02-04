洛阳主要河流水位均未超警戒水位 12座水库超汛限水位

刚刚，洛报融媒记者从洛阳水文资源勘测局获悉，截至19日12时，洛阳市主要河流水位均未超警戒水位，12座水库超汛限水位。 刚刚，洛报融媒记者从洛阳水文资源勘测局获悉，截至19日12时，洛阳市主要河流水位均未超警戒水位，12座水库超汛限水位。 洛阳水文资源勘测局工作人员现场勘测 据洛阳水文资源勘测局19日12时水情数据：伊河潭头水位472.88米，流量2120立方米每秒，东湾水位367.00米，流量2710立方米每秒，龙门水位148.53米，流量521立方米每秒；洛河长水水位382.13米，流量1220立方米每秒，宜阳水位196.08米，流量1740立方米每秒，白马寺水位116.82米，流量1710立方米每秒；伊洛河黑石关水位109.49米，流量872立方米每秒；涧河新安水位244.04米，流量172立方米每秒；北汝河紫罗山水位287.80米，流量136立方米每秒。洛阳主要河流水位均未超警戒水位。 截至19日12时，超汛限水位的大中型水库有12座：小浪底水库、陆浑水库、故县水库、前坪水库、大沟口水库、九龙角水库、陶花店水库、金牛岭水库、虎盘水库、龙脖水库、寺河水库、禹门河水库。(洛报融媒记者 王雨 通讯员 高晓东 文/图)