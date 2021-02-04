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洛阳主要河流水位均未超警戒水位 12座水库超汛限水位
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.19 15:04

　　刚刚，洛报融媒记者从洛阳水文资源勘测局获悉，截至19日12时，洛阳市主要河流水位均未超警戒水位，12座水库超汛限水位。

洛阳水文资源勘测局工作人员现场勘测

　　据洛阳水文资源勘测局19日12时水情数据：伊河潭头水位472.88米，流量2120立方米每秒，东湾水位367.00米，流量2710立方米每秒，龙门水位148.53米，流量521立方米每秒；洛河长水水位382.13米，流量1220立方米每秒，宜阳水位196.08米，流量1740立方米每秒，白马寺水位116.82米，流量1710立方米每秒；伊洛河黑石关水位109.49米，流量872立方米每秒；涧河新安水位244.04米，流量172立方米每秒；北汝河紫罗山水位287.80米，流量136立方米每秒。洛阳主要河流水位均未超警戒水位。

　　截至19日12时，超汛限水位的大中型水库有12座：小浪底水库、陆浑水库、故县水库、前坪水库、大沟口水库、九龙角水库、陶花店水库、金牛岭水库、虎盘水库、龙脖水库、寺河水库、禹门河水库。(洛报融媒记者 王雨 通讯员 高晓东 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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