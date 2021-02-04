故县水库已停止泄洪，10座水库超汛限水位

4日下午，洛报融媒记者获悉，故县水库已停止泄洪，目前洛阳市主要河流水位均未超警戒水位，10座水库超汛限水位。 4日下午，洛报融媒记者获悉，故县水库已停止泄洪，目前洛阳市主要河流水位均未超警戒水位，10座水库超汛限水位。 洛报融媒记者从黄委会故县水利枢纽管理局获悉，今日11时，故县水库停止泄洪。 据洛阳水文资源勘测局4日15时水情数据：伊河方面，潭头水位469.07米，流量56.7立方米每秒，东湾水位363.30米,流量117立方米每秒，龙门水位148.61米，流量545立方米每秒；洛河方面，长水水位380.12米，流量307立方米每秒，宜阳水位194.57米，流量457立方米每秒，白马寺水位114.24米，流量379立方米每秒；伊洛河方面，黑石关水位109.77米，流量1030立方米每秒；涧河方面，新安水位243.06米，流量23.0立方米每秒；北汝河方面，紫罗山水位287.73米，流量141立方米每秒。所有河流水位均未超过警戒水位。 此外，截至4日15时，10座水库超汛限水位，这些水库分别是：陆浑水库、前坪水库、大沟口水库、寺河水库、九龙角水库、陶花店水库、金牛岭水库、虎盘水库、龙脖水库、玉马水库。(洛报融媒记者 王雨 通讯员 高晓东)