最新水情：洛阳主要河流水位均未超警戒水位 7座水库超汛限水位

洛阳市迎来新一轮强降雨。洛阳水文水资源勘测局发布的30日17时水情数据显示，洛阳市伊河、洛河、涧河、北汝河等主要河流水位均未超过警戒水位。

洛阳市迎来新一轮强降雨。洛阳水文水资源勘测局发布的30日17时水情数据显示，洛阳市伊河、洛河、涧河、北汝河等主要河流水位均未超过警戒水位。7座水库超汛限水位，分别是洛宁县大沟口水库、宜阳县寺河水库、偃师区九龙角水库、栾川县金牛岭水库、汝阳县前坪水库、嵩县陆浑水库、汝阳县虎盘水库。

“本次降雨中，陆浑水库发挥拦蓄洪水和削峰作用，将洪水大部拦蓄在水库中。”河南省陆浑水库管理局相关负责人告诉洛报融媒记者，28日10时至30日陆浑上游流域遭遇大到暴雨，29日17时许，陆浑水库入库流量达1724立方米每秒，30日16时入库流量达1656立方米每秒，截至18时库水位318.11米，库水位上涨了2.92米。根据黄委会调度命令，陆浑水库已于30日13时出库流量按200立方米/秒控制泄洪，30日15时起出库流量按照500立方米/秒控制泄洪。河南省陆浑水库管理局抢险队伍24小时待命，并加强对防汛重点部位的巡查排险力度。同时，密切监视雨、水、汛情发展变化，根据雨水情变化，科学调度泄洪水量，确保水库库区和下游河道堤防及龙门石窟安全。

该负责人提醒，陆浑水库开闸泄洪后，伊河水位将明显上涨，泄洪期间要远离陆浑水库泄洪区域、伊河河道及附近区域。(洛报融媒记者 王雨 通讯员 高晓东 李智波)