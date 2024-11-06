最低气温-5℃！春节前，洛阳城区无雨雪

根据中国天气网未来40天天气预报显示，一直到1月28日(除夕)，洛阳城区都以多云转晴为主，暂无雨雪，最低温-5℃。

根据中国天气网未来40天天气预报显示，一直到1月28日(除夕)，洛阳城区都以多云转晴为主，暂无雨雪，最低温-5℃。 根据中国天气网未来40天天气预报显示，一直到1月28日(除夕)，洛阳城区都以多云转晴为主，暂无雨雪，最低温-5℃。 据洛阳市气象台最新气象资料分析，未来一周我市多受西北气流控制，以晴好天气为主，9日受冷空气扩散影响，日最高气温有所下降，11到12日受西路冷空气影响，风力较大。 具体预报：今天夜里：晴天间多云。 8日(周三)：晴天间多云，气温-2℃～7℃。 9日(周四)：晴天转多云，气温-4℃～5℃。 10日(周五)：多云到阴天，气温-4℃～7℃。 11日(周六)：多云转晴天，西北风4级左右，气温-2℃～9℃。 12日(周日)：晴天间多云，西北风3～4级，气温-2℃～8℃。 13日(周一)：晴天间多云，气温-3℃～10℃。 14日(周二)：晴天间多云，气温-2℃～9℃。⑥