即日起，承福门大街与唐宫路交叉口附近通行规则调整

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为优化交通组织，提高道路通行效率，即日起，承福门大街与唐宫路交叉口南100米南向北方向最左侧车道调整为直行加掉头混合车道。
今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为优化交通组织，提高道路通行效率，即日起，承福门大街与唐宫路交叉口南100米南向北方向最左侧车道调整为直行加掉头混合车道。
今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为优化交通组织，提高道路通行效率，即日起，承福门大街与唐宫路交叉口南100米南向北方向最左侧车道调整为直行加掉头混合车道。
请广大驾驶人注意交通标志、标线的变化，按照新的通行规则谨慎驾驶。掉头车辆应注意观察交通情况，确保安全，不得妨碍其他车辆正常通行。⑥
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