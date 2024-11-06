即日起，承福门大街与唐宫路交叉口附近通行规则调整

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为优化交通组织，提高道路通行效率，即日起，承福门大街与唐宫路交叉口南100米南向北方向最左侧车道调整为直行加掉头混合车道。

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为优化交通组织，提高道路通行效率，即日起，承福门大街与唐宫路交叉口南100米南向北方向最左侧车道调整为直行加掉头混合车道。

请广大驾驶人注意交通标志、标线的变化，按照新的通行规则谨慎驾驶。掉头车辆应注意观察交通情况，确保安全，不得妨碍其他车辆正常通行。⑥