洛阳老国企高质量推动科技成果转化 助力发展新质生产力

创新势能变成发展动能，科技成果转化是关键一招。

创新势能变成发展动能，科技成果转化是关键一招。

中信重工瞄准行业需求，发力十大核心装备技术研发；中铝洛铜“牵手”中国科学院等院所，加快高品质铜材制备新技术落地；洛轴依托航空精密轴承国家重点实验室，产出一套套高端装备轴承……面对产业变革新形势，洛阳老国企高质量推动科技成果转化，在发展新质生产力中引领行业发展新潮流。

强强联合迈向中高端

签约！前不久，在2024年中国科学院院所河南科技成果发布暨项目对接会上，中国科学院金属研究所与中铝洛铜成功“牵手”。

“收获满满、前景看好！”代表企业签约的中铝洛铜技术研发中心主任郭慧稳直言，“中铝洛铜计划与中国科学院金属研究所进一步拓展合作范围，围绕铜合金在新能源汽车领域的应用开展研发，用前沿技术抢抓新能源汽车产业风口。”

落地！作为中信重工十大核心装备技术研发专项之一，企业依托国家矿山重型装备重点实验室和国家级工业设计中心、国家矿用新装备材料安全性分析验证中心，成功落地超大规格煤化工用干馏回转窑项目。

“面对行业高端化、绿色化、智能化的发展趋势，煤化企业纷纷将自身设备的大型化、智能化升级作为高质量发展的方向。”中信重工科研团队相关负责人坦言，从突破超高温状态下的筒体强度难题，到管板结构和材料选择，再到设计方法和科技成果高质量转化，超大规格干馏回转窑项目“转”出发展新动能。