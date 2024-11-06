城市社区嵌入式服务设施怎么建？洛阳出台文件明确具体要求

近日，洛阳出台《关于依托邻里中心推进城市社区嵌入式服务设施建设的工作方案》《洛阳市融合推进邻里中心和城市社区嵌入式服务设施建设运营管理办法(试行)》，对全市嵌入式服务设施建设工作进行部署安排。

近日，洛阳出台《关于依托邻里中心推进城市社区嵌入式服务设施建设的工作方案》《洛阳市融合推进邻里中心和城市社区嵌入式服务设施建设运营管理办法(试行)》，对全市嵌入式服务设施建设工作进行部署安排。何为嵌入式服务设施？该项工作将如何开展？居民将享受哪些优质便捷服务？洛报融媒一一为您解答。

嵌入式服务设施让公共服务更便捷

社区是城市公共服务和城市治理的基本单元。能否在家门口享受到优质普惠的公共服务，是居民关心的“关键小事”更是“民生大事”。

为更好推动优质普惠公共服务下基层、进社区，2023年11月，国家发展改革委会同有关部门研究制定了《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》。该方案明确，要选择50个左右城市开展试点。2024年9月，洛阳成功入选国家城市社区嵌入式服务设施建设城市。

那到底何为嵌入式服务设施？城市社区嵌入式服务设施是指通过在社区(小区)公共空间嵌入功能性设施和适配性服务，在适宜步行范围内，面向居民提供养老托育、社区助餐、家政便民、健康服务、体育健身、文化休闲、儿童游憩等一种或多种服务，更好满足社区居民公共服务和美好生活需求的社区综合服务设施。

“‘嵌入式’服务，嵌入的是空间，是功能，背后体现的更是一种民生情怀。”市委社会工作部相关负责人表示，社区嵌入式服务设施具有贴近群众、公益普惠、功能多样、服务便捷等特点，通过建设嵌入式服务设施，可让居民在家门口就近享受更丰富的公共服务。