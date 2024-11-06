“三九天”来了，洛阳本周后期风力较大

未来一周我市多受西北气流控制，以晴好天气为主，9日受冷空气扩散影响，日最高气温有所下降，10日到11日受西路冷空气影响，风力较大。

今天正式进入“三九”，在冷空气的影响下，明天河南的气温将降至近期低点。其中明天凌晨，西部、东北部、东部等地的最低气温将跌至-9℃至-6℃，明天白天全省大部最高气温降至5℃上下，注意及时添衣保暖。

据洛阳市气象台最新气象资料分析，未来一周我市多受西北气流控制，以晴好天气为主，9日受冷空气扩散影响，日最高气温有所下降，10日到11日受西路冷空气影响，风力较大。具体预报如下：

今天夜里：晴天到多云。

9日(周四)：多云到晴天，气温-4℃ ～5℃。

10日(周五)：晴天到多云，偏西风2级 ～3级逐渐增大至3级～4级，气温-4℃～8℃。

11日(周六)：多云转晴天，西北风4级左右，气温-2℃～9℃。

12日(周日)：晴天间多云，气温-3℃～9℃。

13日(周一)：晴天到多云，气温-2℃～13℃。

14日(周二)：多云到晴天，气温-1℃～10℃。

15日(周三)：晴天间多云，气温-2℃～7℃。⑥