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占全省17.5%！洛阳29家企业获评省级创新龙头
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.08 19:23
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　　洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，日前河南省科技厅公布了河南省创新龙头企业遴选结果，洛阳29家企业入围，占全省总数的17.5%，位居河南省各省辖市前列。

　　河南省创新龙头企业实行动态管理，每三年遴选一次。此次遴选，洛阳18家企业通过复审，新增11家企业。今年洛阳入选的企业主要分布在新材料、新能源、智能装备、电子信息、生物医药等领域，具有培育核心竞争力强、行业带动性大、综合实力和创新能力居全国前列等特征。至此，全市创新龙头企业总数增至29家。

　　去年以来，我省聚焦重点产业链发展需求，以国家高新技术企业为重点，遴选培育创新龙头企业。按照遴选标准，创新龙头企业须具有显著的行业引领带动能力，属单项冠军企业(含培育)、单项冠军产品生产企业或主导产品市场占有率位居全国同行业(细分)前五。

　　对于入选的省级创新龙头企业，我省将在科技金融、关键核心技术攻关、科技成果转移转化等方面给予政策支持。例如，支持龙头骨干企业牵头组建创新联合体，设立创新联合体产学研联合基金；对购买省外先进技术成果，并在豫转化、产业化的，省财政按其上年度技术合同成交额给予最高10%的后补助，每家企业每年最高不超过100万元；对投入基础研究和应用基础研究2000万元以上的企业，可给予其河南省自然科学基金联合基金冠名权等。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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