汉魏故城遗址博物馆有新进展 基本陈列进入精细化提升阶段

备受关注的汉魏故城遗址博物馆有新进展了！洛报融媒记者近日探馆了解到，该馆基本陈列布展工作已进入精细化提升阶段，场馆细节修饰、展位布置、展品调整等收尾工作正紧锣密鼓地进行，预计不久后可达到开放条件。

备受关注的汉魏故城遗址博物馆有新进展了！洛报融媒记者近日探馆了解到，该馆基本陈列布展工作已进入精细化提升阶段，场馆细节修饰、展位布置、展品调整等收尾工作正紧锣密鼓地进行，预计不久后可达到开放条件。

在汉魏故城遗址博物馆馆区，记者看到，该馆主体建筑以沙黄色为主色调，造型犹如一座古朴的宫殿，在其正门南侧，有一条长88米的拱桥形道路，游客可经此步入博物馆展厅。

“沿着这条路往展厅走，雄伟的‘宫殿’会随着道路曲线的变化，一点点呈现在游客眼前，很多人说这个过程有‘上朝’的感觉，将来很可能会成为一处网红拍照打卡地。”汉魏故城遗址博物馆研学教育部主任郭荣说。

记者在展厅内部看到，陈列文物的展柜、展具，灯光照明系统以及各类多媒体设施已经全部安装到位，部分展品已放置在展柜中，不时有讲解员进入展厅开展模拟讲解训练，为正式开馆做准备。

“目前，展览所需的文物展品已基本到位，经过前期的内测，我们汇总了各方专家学者的意见，为精细化提升提供了有利的依据。同时，我们还会对各项馆内设备设施进行全面测试，使其尽快达到全面、稳定运行标准，预计不久后可达到开放条件。”汉魏故城遗址博物馆馆长慕鹏说。