洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

汉魏故城遗址博物馆有新进展 基本陈列进入精细化提升阶段
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.08 20:46
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　备受关注的汉魏故城遗址博物馆有新进展了！洛报融媒记者近日探馆了解到，该馆基本陈列布展工作已进入精细化提升阶段，场馆细节修饰、展位布置、展品调整等收尾工作正紧锣密鼓地进行，预计不久后可达到开放条件。

　　在汉魏故城遗址博物馆馆区，记者看到，该馆主体建筑以沙黄色为主色调，造型犹如一座古朴的宫殿，在其正门南侧，有一条长88米的拱桥形道路，游客可经此步入博物馆展厅。

　　“沿着这条路往展厅走，雄伟的‘宫殿’会随着道路曲线的变化，一点点呈现在游客眼前，很多人说这个过程有‘上朝’的感觉，将来很可能会成为一处网红拍照打卡地。”汉魏故城遗址博物馆研学教育部主任郭荣说。

　　记者在展厅内部看到，陈列文物的展柜、展具，灯光照明系统以及各类多媒体设施已经全部安装到位，部分展品已放置在展柜中，不时有讲解员进入展厅开展模拟讲解训练，为正式开馆做准备。

　　“目前，展览所需的文物展品已基本到位，经过前期的内测，我们汇总了各方专家学者的意见，为精细化提升提供了有利的依据。同时，我们还会对各项馆内设备设施进行全面测试，使其尽快达到全面、稳定运行标准，预计不久后可达到开放条件。”汉魏故城遗址博物馆馆长慕鹏说。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    呼吸道感染患者增多 医生呼吁勿盲目用药
    呼吸道感染患者增多 医生呼吁勿盲目用药
    呼吸道感染患者增多 医生呼吁勿盲目用药
        据洛阳市第三人民医院呼吸与危重症医学科副主任医师赵静介绍，进入冬季后，门诊病人比较多，多数为呼吸道感...
  • ·强化重症护理专科培训 守护患者生命健康
  • ·用中成药治疗感冒 洛阳中医提醒……
  • ·服用奥司他韦能抵御病毒侵袭吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 翰墨飘香添年味 文明实践暖洛城
  • 洛阳万基铝加工有限公司：企业生...
  • 洛阳国宏智能装备科技产业社区已...
  • 徐衣显主持召开商贸、消费、平台...
  • 洛阳老国企高质量推动科技成果转...
  • 交旅融合让洛阳市伊滨区五龙社区...
  • 洛阳伊滨机场取得A类通用机场许可证
  • 洛阳市公安局：5种违法停车行为将...
  • 洛平：把社区打造成群众最放心最...
  • 汉魏故城遗址博物馆靓姿显现【组图】
    		•
    百姓呼声
    洛阳城市阳台地面标识英文翻译有误？
    龙门石窟地下停车站缺少安全标识（图）
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    关林庙游记

    康百万庄园

    新年 龙门走走

    人像
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605