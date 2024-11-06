洛平：积极融入全国统一大市场

“要积极融入全国统一大市场，在更大范围、更宽领域集聚优质资源，积极培育新产业、新模式、新动能，不断增强核心竞争力。”近日，省委书记刘宁到洛阳调研中州时代新能源生产基地时，对我市发展特别是产业发展提出具体要求，为洛阳建强中原城市群副中心城市提供了新遵循。

“要积极融入全国统一大市场，在更大范围、更宽领域集聚优质资源，积极培育新产业、新模式、新动能，不断增强核心竞争力。”近日，省委书记刘宁到洛阳调研中州时代新能源生产基地时，对我市发展特别是产业发展提出具体要求，为洛阳建强中原城市群副中心城市提供了新遵循。

高效规范、公平竞争、充分开放，构建全国统一大市场是构建高水平社会主义市场经济体制的内在要求，是构建新发展格局的基础支撑，也是推动高质量发展的重要保障。当前，全国统一大市场正在加快建设，这对地方而言是挑战更是机遇。挑战，在于各地要坚决摒弃各自为政、画地为牢的旧思维和老路子，避免搞封闭小市场、自我小循环。机遇，在于构建全国统一大市场的一大目标，就是要破除地方保护主义和“内卷式”恶性竞争，推进准入畅通、规则一致、设施联通和监管协同，让生产要素畅通流动、各类资源高效配置、市场潜力充分释放，这对发展相对滞后的城市来说，在一定程度上将与先行发达城市站在同一起跑线上。

秉持这样的清醒，市委书记江凌多次指出哪个地方能在全国统一大市场中找准自身定位，在更大范围内开展产业合作、资源整合、市场拓展，哪个地方就能开辟产业发展新空间、塑造产业发展新优势。洛阳拥有承东启西、纵贯南北的区位优势，拥有辐射河南乃至中西部地区的巨大市场，融入全国统一大市场，在先进制造、文旅融合等领域具备较强的比较优势。近年来，我市强化“大市场”意识，主动对接长三角、珠三角等地优质企业，精准开展招商引资，成功引进了一批风口产业项目；顺应新文旅产业发展趋势，在全国范围内整合创意、投资、运营等文旅资源，谋划打造了一批沉浸式文旅项目，极大增强了文旅产业影响力竞争力。

洛阳自身实践充分表明，在大局中找准定位、发挥优势，积极开展跨区域产业合作，就能在更大范围内整合资源、拓展市场，加快推动产业转型升级。随着建设全国统一大市场的纵深推进，未来产业发展的空间必然越来越大。当下我们迫切要做的，就是积极融入，着力破除阻碍要素自由流动的体制机制障碍，加快打造更加健康、有序、开放的市场环境，在抢抓机遇中乘势而上。（洛平）