洛阳国宏智能装备科技产业社区已招引企业38家

创新平台建设再提速！记者昨日从洛阳国宏智能装备科技产业社区获悉，该产业社区围绕宁德时代洛阳基地等龙头企业发力，迄今已招引企业38家，通过强化产业集聚，加速推动全市新能源电池和装备制造产业提质升级。

创新平台建设再提速！记者昨日从洛阳国宏智能装备科技产业社区获悉，该产业社区围绕宁德时代洛阳基地等龙头企业发力，迄今已招引企业38家，通过强化产业集聚，加速推动全市新能源电池和装备制造产业提质升级。

该产业社区由洛阳国宏园区发展有限公司负责开发，在定位上聚焦新能源电池和装备制造两个产业，主要围绕宁德时代洛阳基地、中航光电、中信重工等龙头企业发力，积极打造上下游产业链配套。

在具体建设中，依托“社区+政府+基金+龙头”模式开展组合产业招商工作，该产业社区迄今围绕宁德时代洛阳基地招引金睿达制造、余库能源科技、九州得一、博睿供应链、中州道远等新能源产业配套企业，可提供电池精密结构件设计制造等服务，相关企业已正式进驻社区并投产，预计整体年营收突破5亿元。围绕中航光电，该产业社区成功招引四川科思、军强机械、中星试验等企业，可为中航光电提供光电连接器插拔件、关键部件设计制造、标准试验检测等配套服务。

此外，洛阳国宏智能装备科技产业社区围绕中信重工招引的耐锐机械、佰锐特机械、博日智能等企业，可为中信重工提供一站式解决方案设计、关键机械部件协同制造等服务，目前部分企业已正式投产。

“截至目前，我们招引进驻的制造业及制造服务业企业已达38家，全部投产后预计每年亩均纳税超20万元。后续社区将围绕产业生态构建，不断引入科创赋能、工业设计、检验检测、基金投资、知识产权等领域第三方服务机构，做好企业进驻后半篇文章。”洛阳国宏智能装备科技产业社区招商运营负责人王栋栋表示。

根据规划，今年洛阳国宏智能装备科技产业社区将进一步放大工控集团产业优势，协助进驻企业对接工控集团有关业务单位，积极为企业提供上游原料和设备采购、中间生产协同、下游市场拓展等服务，通过打造集产业集聚、智能制造、研发创新于一体的特色产业社区，为推动全市产业转型升级进一步贡献力量。 (洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张若含 余航)