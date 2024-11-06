洛平：把社区打造成群众最放心最安心的港湾

“习近平总书记指出，社区工作根本上是为了社区居民的幸福生活，关键是要搞好服务。”在洛调研期间，省委书记刘宁走进涧西区武汉路街道武汉路社区邻里中心，了解社区网格化管理、便民惠民服务等情况，强调要解决好群众的操心事、烦心事、揪心事，把社区打造成为群众最放心、最安心的港湾。

“习近平总书记指出，社区工作根本上是为了社区居民的幸福生活，关键是要搞好服务。”在洛调研期间，省委书记刘宁走进涧西区武汉路街道武汉路社区邻里中心，了解社区网格化管理、便民惠民服务等情况，强调要解决好群众的操心事、烦心事、揪心事，把社区打造成为群众最放心、最安心的港湾。

基层强则国家强，基层安则天下安。城市居民75%的时间生活在社区，97%的老年人在社区居家养老，社区是居民对一个地方产生归属感最直接的纽带。作为城市治理的基本单元，社区服务和治理成效关乎党和国家政策能否落实到“最后一公里”，关乎老百姓的获得感、幸福感、安全感。

近年，洛阳积极推动公共服务进社区，加快建设邻里中心和社区体育公园，大力发展自治、自乐、志愿“三自”组织，让群众就近享受养老、健身、文娱等公共服务。比如，在武汉路社区，家门口有了养老驿站，居民与老朋友们聚在一起，做做理疗、学学中医，让养老变享老。“三自”组织力量激发，六旬老人当上了设计师，20多位草根能人组成主创团队，独家打造的文创IP——“吾家有礼”系列产品名声在外。越来越多像武汉路社区这样共建共治共享的生动图景正在形成，目前我市共建成邻里中心300多个，基本实现了5分钟“便民服务圈”全覆盖，建成投用社区体育公园200多个，把公共服务送到了群众家门口、楼底下，极大地提升了社区的舒适度和居民的归属感。

小社区，大港湾。应当看到，人们对美好生活的向往水涨船高，其多元化、个性化、品质化需求日益增强，当前我市社区建设水平与人们的需求仍有差距，特别是邻里中心的运营水平有待提升。这需要我们继续推动公共服务下沉，努力探索项目可持续运营，积极发展基层共建共治共享，催生更多社区公共服务的新场景，不断适配市民生活多元化新需求。（洛平）