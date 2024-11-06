翰墨飘香添年味 文明实践暖洛城

昨日上午，“百花迎新乐中原 文明实践暖洛城”2025年河南文艺界新春欢乐行洛阳分会场暨洛阳市“洛艺生辉 福送万家”文明实践系列活动启动仪式在洛龙区兴洛湖公园北广场举行。

昨日上午，“百花迎新乐中原 文明实践暖洛城”2025年河南文艺界新春欢乐行洛阳分会场暨洛阳市“洛艺生辉 福送万家”文明实践系列活动启动仪式在洛龙区兴洛湖公园北广场举行。全市各县区同步启动相关活动。

在启动仪式上，百余位书法家现场挥毫泼墨，通过义写春联与“福”字为群众送上祝福；魔术、舞蹈、杂技、戏剧等精彩节目，赢得观众阵阵掌声；剪纸教学、拓印送福、爱心义卖等互动项目，让广大参与者在喜庆热闹的氛围中感受浓郁年味儿。

此次活动由市委宣传部、市文联主办。按照部署，自即日起至2月12日，我市将开展“我在新时代文明实践中心过佳节”“爱心点亮新年心愿”“人民城市温情洛阳”“描绘新春时代画卷”“关心关爱困难群众”“鸿运新年相约市集”等新时代文明实践活动，在全市营造幸福、和谐、欢乐的节日氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 徐若雨 张俊望 摄）