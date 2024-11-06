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交旅融合让洛阳市伊滨区五龙社区有了新“出路”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.08 08:22
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渠滨路东延段提升改造后，并入伊滨区旅游环线

　　冬日，田野萧瑟，山川静谧，万安山下的五龙社区却有一番新气象——崭新的游客中心靓姿初显，投用指日可待。届时，这里不仅是当地的旅游集散地，还将成为牡丹石博物馆、潮流民宿等业态的集聚区。

　　五龙面积超过10平方公里，隶属于伊滨区寇店镇，近年持续推进整体旅游开发。

　　“牡丹石、五龙峡、水库是我们决心吃‘旅游饭’的底气。”五龙社区党支部书记、居委会主任张宗森说，五龙多花岗岩，早在20世纪80年代就因出产牡丹石而远近闻名。

　　这里有面积超过万亩的五龙峡，有山有水，风景秀丽，尤其600亩桃花林是当地不可多得的旅游好去处。位于社区的沙河一库是蓄水量达34万立方米的水库，修缮后将被打造成集游乐、垂钓、餐饮于一体的高质量城郊休闲娱乐目的地。

　　拥有这么多优质旅游资源，五龙为何过去籍籍无名？

　　早些年，五龙毗邻的渠滨路东延段路况不好，导致居民出行不便，运输成了老大难问题。对此，62岁的居民高臣芳深有体会。

　　高臣芳年轻时是五龙的小学教师。他告诉记者，那时，五龙虽然出奇石，但“可遇不可求”，常有外地奇石爱好者到这寻宝。高臣芳也爱奇石，闲暇时会与这些奇石爱好者结伴同行。后来，五龙发现了奇石矿脉，因地处洛阳而被冠名“牡丹石”，慕名而来者络绎不绝。

　　当时的五龙几乎家家“玩石”、户户“做石”。可是好景不长，人们发现地处山区的五龙交通不便，许多大型的原石和经过粗加工的景观石难以运出去。

　　也是因为交通不便，风光秀美的五龙峡多年来“养在深闺人未识”。张宗森说，去往五龙峡有一段不到两公里的山路，因为崎岖险要，施工难度大，再加上之前五龙峡旅游开发时机不成熟，所以这段道路一直没有改善。

　　“现在，社区周边的路网都盘活了，旅游开发的时机到了，这段山路也升级为水泥路。”张宗森说，2024年5月，渠滨路东延段提升改造为高等级公路，成为伊滨区旅游环线的一部分，不仅满足了社区居民的出行需要，也让社区与周边联系更紧密，交旅融合让社区有了新“出路”。

　　“就像打通了全身经络，接下来就看内力了。”张宗森说，社区将抢抓政策机遇，升级牡丹石产业，通过深加工、精细化，将其打造成一张旅游文创名片；依托越来越好的交通条件，让五龙峡成为吸引游客、带动群众增收的“金山银山”。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 任费伊 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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