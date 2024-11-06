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徐衣显主持召开商贸、消费、平台类企业座谈会征求对政府工作的意见建议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.08 08:23
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徐衣显主持召开商贸、消费、平台类企业座谈会征求对政府工作的意见建议
创新转型强信心推动消费扩量提质增效
政企联动谋良策培育发展新动能新优势

　　昨日，市长徐衣显主持召开商贸、消费、平台类企业座谈会，倾听企业需求，探讨行业态势，共谋发展良策，并围绕完善政府工作报告和改进政府工作，广泛征求企业界的意见建议。

　　“做好消费品‘以旧换新’政策直达快享”“加大对老字号品牌进驻特色街区的支持力度”“加强洛阳实体企业与平台经济、跨境电商的协同联动”……座谈会上，苏宁百货、丹尼斯大卫天地、亿丰集团广州市场步行街、泉舜购物等商贸类企业负责人，客香来餐饮、克丽司汀酒店、东山宾馆、洛邑古城、全季酒店、骏德汽车等消费类企业负责人，以及中浩德集团、嗨团网络、钢美科技、鼎鸿贸易、恒生科技园、863软件孵化器、一拖国贸、隆银铝业、美诺斯家具等平台类和外贸类企业负责人踊跃发言。大家直奔主题、畅所欲言，谈经营、提诉求、话愿景，围绕进一步激发消费活力、做大平台经济、精准助企纾困、创新人才引育、优化营商环境等方面建言献策。徐衣显认真倾听、仔细记录，不时插话询问，共同探讨交流，并就企业提出具体问题现场交办，要求有关部门充分吸纳企业意见建议，分批分类梳理诉求，形成工作事项清单，加强全程跟踪督办，确保事事有回音、件件有着落。

　　徐衣显对广大企业为洛阳经济社会发展作出的贡献表示感谢。他强调，企业是地方经济社会发展的重要支撑，特别是商贸、消费、平台类企业直接面向一线消费者，对市场冷暖感知更敏锐、更直接，在持续优化消费环境、培育新型消费业态、提升城市吸引力竞争力上发挥着重要作用。要坚定信心、抢抓新机遇。全面辩证看待当前经济形势，紧抓国家一揽子促消费政策机遇，发挥龙头企业引领作用，在危机中育先机、于变局中开新局，奋力在行业洗牌中抢占发展先机、重塑竞争优势。要顺势而为、开辟新赛道。深刻把握消费市场网络化、分众化、潮流化等新特点新挑战，主动融入构建全国统一大市场，在更大范围、更宽领域集聚优质资源，创新消费场景，培育消费业态，开辟新领域新赛道，打造更多立得住、叫得响、传得开的洛阳品牌、洛阳平台。要做实服务、培育新动能。各级各有关部门要靠前服务、精准对接，建立健全政企定期沟通协调、惠企政策直达快享等机制，统筹抓好优化服务和规范监管，用心用情用力助企纾困解难，引导企业做大做优做强，为洛阳高质量发展作出更大贡献。

　　王太钢等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 赵晨熹)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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