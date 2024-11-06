“洛阳鼓”亮相美国NBA赛场

“这是我们马屯的鼓！这段视频我看了好几遍，每看一遍都觉得热血沸腾！”7日，说起最近爆火海外的中国大鼓，洛阳市偃师区缑氏镇马屯村党支部书记王快景，仍掩饰不住激动。

“这是我们马屯的鼓！这段视频我看了好几遍，每看一遍都觉得热血沸腾！”7日，说起最近爆火海外的中国大鼓，洛阳市偃师区缑氏镇马屯村党支部书记王快景，仍掩饰不住激动。

美国俄勒冈州当地时间2024年12月28日，NBA赛场上，波特兰开拓者对战达拉斯独行侠的比赛即将举行。作为赛前惯例，啦啦队表演火热开场，但和以往的美少女啦啦队不同，这次上场的是一群身着马面裙、手持中国鼓的华人女性，伴随极富民族特色的鼓音和磅礴恢宏的东方旋律，这支约40人的木兰鼓团惊艳世界。

这段名为《象王行》的大鼓表演视频，经博主@珠之窝在抖音个人账号发布后，迅速获得了4.6万网友的点赞。“把NBA生生当作了中国优秀传统文化出海的舞台，真棒！”“《象王行》的音乐配合大鼓的鼓点，是我们民族文化的气势。”……评论区里，网友们纷纷表示。

采访中，@珠之窝表示，这支名为“木兰”的鼓团成立于2022年，成员均为生活在美国的华人女性，平均年龄约45岁，表演中木兰鼓团所用的所有鼓均来自洛阳偃师马屯村。作为一名洛阳人，能将洛阳鼓带向世界舞台，让更多人看到中国的一面鼓可以敲出来不同的声音、不同的节奏，让世界知道中国传统文化博大精深，她很骄傲，也为此自豪。