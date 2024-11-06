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浩德联东新经济产业园一期厂房提前交付
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.07 19:15
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　　1月7日，河南省“三个一批”重点项目——浩德联东新经济产业园一期厂房提前交付。在入驻企业——洛阳蓝微机械有限公司的车间内，工人们熟练操作着设备，现场一派热火朝天的生产场景。

　　浩德联东新经济产业园项目由中浩德集团与联东集团携手打造，项目位于洛龙区关林路与宇文恺街交叉口。总占地67亩，规划建设13栋独栋厂房和2栋高层厂房，是集生产制造、中试研发、总部办公、生活配套服务等于一体的高端园区。

　　该项目立足洛龙区之于洛阳市的“首善之区”定位，把握洛阳市的产业升级发展趋势，推进高端制造业和数字经济融合发展，引导产、学、研三者高效互动，通过构建光电科技产业生态链，加速科技成果转化，加快形成科技型、创新型产业集群，进一步促进区域土地集约利用，提高土地能效，塑造新旧动能转化样板园区，打造区域产业经济发展的新引擎。

　　作为园区内第一家实现交付投产的企业，洛阳蓝微机械有限公司是一家从事光电、新能源、和其他电子设备制造业为主的企业，专注于各类五金零件产品加工，公司秉持“以质量赢口碑，用服务赢市场”的经营宗旨，提供一站式综合研发、产品设计、制造加工、制程优化等服务，公司全部投产后年产值可达两千万。

　　7日的交付仪式现场，洛阳经开区有关负责人表示，从一纸蓝图变为实景园区，浩德联东新经济产业园实现完美蝶变。期待园区继续坚守初心，用精益求精的产品和服务，不断赋能城市产业发展升级，全方位助力入园企业提质降本增效，实现高质量跨越式发展。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 谢佳琪)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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