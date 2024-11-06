200家企业参与！洛阳2025年首场大型招聘会来了

记者从洛阳市人力资源和公共就业服务中心获悉， 1月10日(周五)，洛阳2025年首场大型招聘会将在洛龙区泉舜广场举行，预计将有200家用人企业参与招聘。

记者从洛阳市人力资源和公共就业服务中心获悉， 1月10日(周五)，洛阳2025年首场大型招聘会将在洛龙区泉舜广场举行，预计将有200家用人企业参与招聘。 记者从洛阳市人力资源和公共就业服务中心获悉， 1月10日(周五)，洛阳2025年首场大型招聘会将在洛龙区泉舜广场举行，预计将有200家用人企业参与招聘。 本次招聘活动分上午场和下午场，现场将设置招聘服务区、政策展示区、技能展示区、直播带岗区等，为求职者提供丰富的岗位选择以及就业创业政策、人事代理、技能培训、创业贷款、劳动关系法律援助等全方位贴心咨询服务。 此次招聘会也是洛阳市2025年就业援助月专项招聘的首场活动。10日当天，洛阳市人社局、洛阳市残联将同步启动2025年就业援助月专项招聘活动，春节期间，洛阳将以“就业帮扶 真情相助”为主题，面向就业困难人员，特别是大龄、残疾、较长时间失业人员等困难群体，零就业家庭成员，登记失业青年等其他登记失业人员，以及有招聘需求的各类用人单位，开展系列招聘活动，包括以室内和室外招聘、直播带岗招聘、新媒体招聘、就业创业政策宣讲咨询等形式的线下招聘活动，以及同期在洛阳就业网、洛阳人才网等网络招聘平台开展的线上招聘活动，敬请持续关注。 ●主题：就业帮扶真情相助 ●时间： 启动仪式：1月10日10:00 招聘活动：1月10日9:00至12:00，14:30至17:00 ●地点：洛阳市洛龙区泉舜购物中心 （洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李培博）