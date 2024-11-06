7日，市委书记江凌与来洛考察的华强方特文化科技集团董事长、总裁刘道强举行工作会谈，双方就加快项目建设、强化务实合作进行深入交流，达成广泛共识。

江凌与华强方特集团董事长刘道强举行工作会谈

张玉杰参加

7日，市委书记江凌与来洛考察的华强方特文化科技集团董事长、总裁刘道强举行工作会谈，双方就加快项目建设、强化务实合作进行深入交流，达成广泛共识。

江凌对刘道强一行来洛表示欢迎。他说，洛阳华夏历史文明传承创新产业园项目，对洛阳丰富消费场景、吸引游客集聚具有积极促进作用。要顺应新文旅产业发展态势变化，结合洛阳特色，优化项目设计，着力营造让游客“有感觉、想打卡、愿传播”的消费场景，积极植入方特特色IP，丰富夜间消费文旅业态，策划更多创意活动，有效拉动二次消费，全力打造更高品质、更有特色、更具吸引力的主题乐园。洛阳将建立工作专班，做好要素保障，全力推动项目尽早建成投用。

刘道强表示，洛阳是历史文化名城，在发展文旅产业上具有独特优势和强大市场号召力。近年，洛阳文旅市场持续火爆、频频出圈，华强方特对在洛投资发展充满信心。下步，华强方特将充分发挥自身优势，进一步创新项目形式，做好创意表达，加快在洛项目建设进度，为洛阳新文旅产业发展作出更大贡献。

华强方特文化科技集团执行总裁顿忠杰，副总裁云爱华、王启程，市领导张玉杰、潘开名、张汉智等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)