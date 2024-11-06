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洛阳2024年“以旧换新”拉动消费超50亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.07 19:15
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资料图

　　洛报融媒记者7日从洛阳市商务局获悉，2024年，洛阳汽车、家电、电动自行车以旧换新及家装厨卫“焕新”等成为消费市场的亮点。截至2024年12月31日，洛阳各类以旧换新申请补贴总额超7.4亿元，累计拉动消费超50亿元。

　　数据显示，2024年洛阳汽车报废补贴和汽车置换补贴合计申请3.4万辆，发放补贴5.6亿元，带动消费35.8亿元；家电以旧换新申请18.3万单，发放补贴1.58亿元，带动消费9.1亿元；家居家装申请2.3万单，发放补贴2477万元，带动消费1.1亿元；电动自行车换新申请2400台，发放补贴103万元，带动消费660万元。这些数据的背后，是我市消费者对高品质生活的追求和对环保理念的积极践行。

　　以旧换新市场火爆背后，离不开政策加码——

　　结合“两新”政策，洛阳在全省率先启动汽车、家电、家装厨卫、电动自行车等多领域以旧换新工作；出台《洛阳市推动消费品以旧换新实施方案》《洛阳市加力实施消费品以旧换新工作方案》；在省定家装厨卫16个补贴品类基础上再“扩容”，达到27个品类。

　　以旧换新政策驱动，为消费市场注入强劲动力——

　　洛阳联合协会、商场、销售企业，举办2024洛阳“焕新出行”汽车以旧换新生活节、绿色智能家电家居以旧换新等活动100余场，撬动社会资金2亿元。在政策驱动下，我市消费市场迎来一波热潮。据统计，2024年前11个月，我市新能源汽车消费同比增长38.4%，家电类产品同比增长21.3%，家具类产品同比增长12%；我市社会消费品零售总额同比增长6.1%，高于全国2.6个百分点。

　　随着“两新”政策全面铺开，回收企业迎来风口——

　　洛阳依托全市1个再生资源集散交易市场、115个分拣中心、78个旧货交易市场、383个再生资源回收网点，加快完善回收网络、培育回收主体、探索回收模式、规范废旧家电家具处理；积极筹备循环经济产业、偃师循环经济园区建设规划等。

　　此外，对于今年以旧换新政策，我省日前发布《推动2025年第一季度经济“开门红”若干政策措施》，今年将继续实施消费品以旧换新政策，将手机、平板、智能手表手环等纳入支持范围；全面迭代升级线上申报程序，优化资金补贴审批发放流程，将“以旧换新”工作从申请审核到资金发放全流程时间控制在20个工作日以内。

　　洛阳市商务局相关负责人表示，今年洛阳将继续实施家电、电动自行车以旧换新及家装厨卫“焕新”补贴政策，具体补贴标准及范围待国家相关政策出台后，将结合实际情况参照执行并及时向社会发布。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新 宋育伟 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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