洛阳主要河流均未超过警戒水位 3个水库超汛限水位

自28日夜间以来，洛阳市迎来新一轮强降雨天气。洛报融媒记者从洛阳水文水资源勘测局获悉，截至29日17时，洛阳市伊河、洛河、涧河、北汝河等主要河流水位有不同程度上涨，但均未超过警戒水位。大沟口水库、寺河水库、金牛岭水库超汛限水位。

自28日夜间以来，洛阳市迎来新一轮强降雨天气。洛报融媒记者从洛阳水文水资源勘测局获悉，截至29日17时，洛阳市伊河、洛河、涧河、北汝河等主要河流水位有不同程度上涨，但均未超过警戒水位。大沟口水库、寺河水库、金牛岭水库超汛限水位。 自28日夜间以来，洛阳市迎来新一轮强降雨天气。洛报融媒记者从洛阳水文水资源勘测局获悉，截至29日17时，洛阳市伊河、洛河、涧河、北汝河等主要河流水位有不同程度上涨，但均未超过警戒水位。大沟口水库、寺河水库、金牛岭水库超汛限水位。 洛阳水文水资源勘测局发布的29日17时水情数据显示：伊河方面，潭头水位471.53米，流量1170立方米/秒，东湾水位366.03米,流量1320立方米/秒，龙门水位147.55米，流量66.7立方米/秒；洛河方面，长水水位379.36米，流量119立方米/秒，宜阳水位194.21米，流量230立方米/秒，白马寺水位113.17米，流量134立方米/秒；伊洛河方面，黑石关水位106.55米，流量197立方米/秒；涧河方面，新安水位242.87米，流量8.09立方米/秒；北汝河方面，紫罗山水位287.34米，流量26.7立方米/秒；大沟口水库超汛限水位0.44米，寺河水库超汛限水位0.31米，金牛岭水库超汛限水位2.83米，其他水库水位在汛限水位以下。 栾川县作为此次强降雨中心，多处巡测站点涨水，洛阳水文水资源勘测局应急监测突击队第一时间响应，于29日7时赶赴栾川县进行洪水抢测，为防汛部门科学调度提供及时准确的水文信息。 截至29日17时，大沟口水库超汛限水位0.44米，寺河水库超汛限水位0.31米，金牛岭水库超汛限水位2.83米，其他水库水位在汛限水位以下。洛阳市水利局相关负责人表示，汛限水位是水库汛期允许蓄水的上限水位，也是汛期水库防洪调度时的起调水位，到达汛限水位后，水库管理单位将密切监测、调节，确保安全度汛。(洛报融媒记者 王雨 通讯员 高晓东)