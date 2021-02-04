截至今日8时，前坪水库等8座水库超汛限水位

刚刚，洛报融媒记者从洛阳水文资源勘测局获悉，截至9月1日8时，洛阳市伊河、洛河、涧河、北汝河等主要河流均未超警戒水位，其中涧河受上游降雨影响，水位上涨，其余主要河流水位无明显上涨。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳水文资源勘测局获悉，截至9月1日8时，洛阳市伊河、洛河、涧河、北汝河等主要河流均未超警戒水位，其中涧河受上游降雨影响，水位上涨，其余主要河流水位无明显上涨。 刚刚，洛报融媒记者从洛阳水文资源勘测局获悉，截至9月1日8时，洛阳市伊河、洛河、涧河、北汝河等主要河流均未超警戒水位，其中涧河受上游降雨影响，水位上涨，其余主要河流水位无明显上涨。目前，超汛限水位的水库增加至8座，较8月30日增加一座。 截至1日8时水情数据：伊河方面，潭头水位469.51米，流量125立方米每秒，东湾水位363.85米，流量288立方米每秒，龙门水位148.7米，流量632立方米每秒；洛河方面，长水水位379.62米，流量170立方米每秒，宜阳水位194.29米，流量273立方米每秒，白马寺水位114.46米，流量434立方米每秒；伊洛河方面，黑石关水位110.01米，流量1180立方米每秒；涧河方面，新安水位243.63米，流量68.6立方米每秒；北汝河方面，紫罗山水位288.02米，流量191立方米每秒。 超汛限水位水库8座，分别为：大沟口水库、寺河水库、九龙角水库、金牛岭水库、前坪水库、陆浑水库、虎盘水库、龙脖水库。(洛报融媒记者 王雨 通讯员 高晓东)