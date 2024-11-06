未来一周洛阳以晴好天气为主 昼夜温差大请防寒保暖

今日，“洛阳气象”发布最新天气预报称，据最新气象资料分析，未来一周我市多受偏西气流影响，以晴好天气为主；27日受冷空气影响，风力较大，气温略有下降。 今日，“洛阳气象”发布最新天气预报称，据最新气象资料分析，未来一周我市多受偏西气流影响，以晴好天气为主；27日受冷空气影响，风力较大，气温略有下降。 具体预报： 今天夜里：多云。 23日(周一)：多云间晴天，气温-3℃～7℃。 24日(周二)：多云，气温-3℃～7℃。 25日(周三)：多云间晴天，气温-1℃～10℃。 26日(周四)：多云转晴天，气温-1℃～7℃。 27日(周五)：晴天间多云，西北风4级左右，气温-1℃～5℃。 28日(周六)：晴天间多云，气温-2℃～7℃。 29日(周日)：晴天到多云，气温-4℃～9℃。⑥