未来一周洛阳以晴好天气为主 昼夜温差大请防寒保暖

今日，“洛阳气象”发布最新天气预报称，据最新气象资料分析，未来一周我市多受偏西气流影响，以晴好天气为主；27日受冷空气影响，风力较大，气温略有下降。
今日，“洛阳气象”发布最新天气预报称，据最新气象资料分析，未来一周我市多受偏西气流影响，以晴好天气为主；27日受冷空气影响，风力较大，气温略有下降。
今日，“洛阳气象”发布最新天气预报称，据最新气象资料分析，未来一周我市多受偏西气流影响，以晴好天气为主；27日受冷空气影响，风力较大，气温略有下降。
具体预报：
今天夜里：多云。
23日(周一)：多云间晴天，气温-3℃～7℃。
24日(周二)：多云，气温-3℃～7℃。
25日(周三)：多云间晴天，气温-1℃～10℃。
26日(周四)：多云转晴天，气温-1℃～7℃。
27日(周五)：晴天间多云，西北风4级左右，气温-1℃～5℃。
28日(周六)：晴天间多云，气温-2℃～7℃。
29日(周日)：晴天到多云，气温-4℃～9℃。⑥
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