洛阳全市主要河流水位均未超警戒水位

21日夜间以来，洛阳市迎来新一轮强降雨天气。今天下午，洛报融媒记者从洛阳水文水资源勘测局获悉，目前，全市伊河、洛河、涧河、北汝河等主要河流水位有不同程度上涨，但均未超过警戒水位。

21日夜间以来，洛阳市迎来新一轮强降雨天气。今天下午，洛报融媒记者从洛阳水文水资源勘测局获悉，目前，全市伊河、洛河、涧河、北汝河等主要河流水位有不同程度上涨，但均未超过警戒水位。 21日夜间以来，洛阳市迎来新一轮强降雨天气。今天下午，洛报融媒记者从洛阳水文水资源勘测局获悉，目前，全市伊河、洛河、涧河、北汝河等主要河流水位有不同程度上涨，但均未超过警戒水位。 洛阳水文水资源勘测局发布的22日17时水情数据显示：伊河方面，潭头水位468.37m，流量13.4立方米/秒，龙门水位147.34m，流量39.8立方米/秒；洛河方面，长水水位379.30m，流量109立方米/秒，宜阳水位193.95m，流量98.0立方米/秒，白马寺水位113.01m，流量95.3立方米/秒；伊洛河方面，黑石关水位107.03m，流量256立方米/秒；涧河方面，新安水位243.78m，流量69.1立方米/秒；北汝河方面，紫罗山水位287.31m，流量22.0立方米/秒。 据悉，今天上午，宜阳出现较强降雨过程，多处巡测站点涨水，洛阳水文局应急监测突击队第一时间响应，冒雨奔赴宜阳进行抢测，为科学应对提供了及时准确的水文信息。 洛阳水文水资源勘测局相关负责人表示，面对严峻雨情汛情，水文部门将全员在岗、严阵以待，严格落实“预报、预警、预演、预案”具体措施，坚持密集监控、精准测报、超前预报，用准确及时的监测预报，为防汛决策提供了坚实的技术支撑。（洛报融媒记者 白云飞 通讯员 高晓冬 文/图）