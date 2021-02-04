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分类考核就是科学“赛马”（河洛谈）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.20 08:23

　　继在南部四县工作座谈会上提出“县区分类考核”之后，近日市委再次明确，将对全市县域发展分类施策、分类考核，并以中心城区、中心城区周边县区、南部地区为区分，分别设定发展重点和统筹任务。定位“量体裁衣”，考核“因地而异”，立起的是精准“指挥棒”，塑造的是科学“政绩观”。

　　考核考核，“考”的是发展成效，“核”的是干部绩效，“客观公平”应是鲜明导向。资源禀赋、基础条件不尽相同，县区之间有的享区位之利，有的得资源之优，有的以工业立身，有的以生态扬名，有“共性”更有“个性”。如果不顾各地实际，考核上“一把尺子、一套指标、一个模板”，既称不上公平，也比不出水平，更实现不了“正向激励”。不唯GDP论英雄，不搞上下一般粗，变“一刀切”为“分类比”，就能引导县区因地制宜、扬长避短，找准高质量发展的最佳路径。

　　科研领域有个热词叫“赛马”，意为一个课题多个团队，不同路径同步攻关，有竞争又有差异。从一定意义看，县区分类考核就是科学“赛马”，高质量发展是共同大课题，不同类型县域各自有着分课题，各找各的路、各攻各的题，同类比指标、全域比质量，这样比出来的，定是县域发展的“百花齐放”。(洛平)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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