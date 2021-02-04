“小修补”凸显便民“大价值”（河洛谈）

日前，商务部、住建部等12部门联合印发《关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》，提出要在居民步行15分钟左右的范围内，建设可以满足日常生活基本消费和品质消费的多业态集聚的社区商圈。其中，诸如支持社区配建“维修点”等细节引发网友广泛关注。

日前，商务部、住建部等12部门联合印发《关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》，提出要在居民步行15分钟左右的范围内，建设可以满足日常生活基本消费和品质消费的多业态集聚的社区商圈。其中，诸如支持社区配建“维修点”等细节引发网友广泛关注。

便利的社区生活应该是什么样？它不仅包括老百姓一日三餐所涉及的菜市场、早餐店、便利店，还包括不起眼的维修点，比如，满足居民修鞋、修自行车、配钥匙、改衣服等“小修补”的便民服务。应该说，这些“小修补”在相当长的时间内，仍是市民生活中的刚需，城市生活有了这些接地气的便民服务，才更有人间烟火气。

不得不说，不少市民生活中的经历是这样的：拉链坏了想找个裁缝铺，找不到；自行车坏了想修一下，附近没有修车铺；鞋底开裂了想补一下，需要跑小半个城市……眼见城市发展日新月异，高楼大厦拔地而起，可在一些地方的社区规划与建设中，却忽略了这些小店铺。随着小区提质改造、城市有机更新的不断推进，唤回这些“小修补”的店铺和从业者，成为不少市民的期盼。

民生无小事。其实，“维修点”虽然看起来不起眼，却承担着民生重任。很多时候，老百姓的生活是否便利，就体现在“需不需要为修补鞋子的小事跑远路”上，尤其是随着人口老龄化步伐的加快，中老年群体对“小修补”的需求更多。如今，补齐这些生活设施短板，蕴含着保障和改善民生的“大价值”。

无论是城市提质，还是老旧小区改造，不能一味强调破旧立新、高端配套，不能把高品质生活就等同于大商场、高消费，让原有的缝纫铺、维修店等小店铺回归生活，恰恰是填补了人民日益增长的美好生活需要的空缺。（新闻观察员 洛谭）