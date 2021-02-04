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疫情防控就要多些“照方抓药”（河洛谈）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.10 08:26

　　读晚报，我市结合本地区居民生活习惯、气候等特点，发布了3种新版新冠肺炎中医药预防处方，精准兼顾成人、儿童等不同年龄人群，非常实用，受到市民广泛好评。

　　人们常说，治病讲究对症下药。病人有不同的病症，医生有望闻问切的方法，即便只有一些细微差别，有经验的医生也会对症开出不同的药方，所以，病人“照方抓药”才能药到病除。对于当前我市的新冠肺炎疫情防控工作来说，“照方抓药”同样重要。

　　目前，国内出现多点散发疫情，中高风险地区数量增多，各个城市面对的疫情防控形势不同，采取的防控举措也不相同。就拿我市来说，尽管目前我市尚未发现确诊病例，但输入性风险依然存在，当务之急是“预防”。针对这一“症状”，我市也开出了精准的防控“药方”，从扎紧境外入境、陆路口岸、冷链物流、跨省流动“四个口袋”，确保外地进入洛阳的物品绝对安全才能流入市场，到对机场、车站、医院等人员易聚集的重点关口、区域，实行级别最高的防控举措，再到此次发布中医药预防处方，让市民在日常饮食中多一层安全保障……一条条、一项项，都很有针对性。可以说，疫情防控是一个复杂的系统工程，针对不同人群、场所、区域，分清轻重缓急，辨明主要矛盾，“对症下药”推出不同防控举措，就是为了取得实效。

　　对于疫情防控，如果说“对症下药”是精准施策，那么“照方抓药”就是精准落实，要在每道关口、每个环节发力，落到细节上。机场、车站等重点关口把好关，才能抵挡输入性风险；每个村、小区守好门，把“测温验码”落到实处，才能切断传播链条。对于公众而言，不聚集、不扎堆、戴口罩、勤洗手，把个人防护做周全，也是在为精准防控疫情贡献自己的力量。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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