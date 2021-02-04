“在状态”才有主动权（河洛谈）

交警部门及时解除限行措施，减少公共交通人员聚集；住房公积金管理部门发布便民消息，30项业务“零接触”网上办；洛龙区组织疫苗接种专场，助企业防疫生产两不误……连日来，从“先锋岗”“志愿红”坚守一线，到各种实招新招频出，这座城市正以战斗姿态筑牢疫情防线。

交警部门及时解除限行措施，减少公共交通人员聚集；住房公积金管理部门发布便民消息，30项业务“零接触”网上办；洛龙区组织疫苗接种专场，助企业防疫生产两不误……连日来，从“先锋岗”“志愿红”坚守一线，到各种实招新招频出，这座城市正以战斗姿态筑牢疫情防线。

时间不等人，疫情更不等人。目前全省疫情仍未见底，我们面临的疫情防控形势依然严峻复杂，接下来两周特别这一周是“关键时期”，容不得松松垮垮，来不得稀里糊涂。从与时间赛跑，协查流调精准到人、不漏一人；到“堵”漏洞，特定场所严格管理、不留死角；再到“守”关口，村镇社区联防联控、群策群力，人人“在状态”，环环“实打实”，我们才能守牢疫情防控底线，在大战大考中掌握主动权。

面对病毒，“不做到一百分就是零分”。党员干部要时时“在线”，排查防控漏洞、织密管控体系，推动各项措施落实落细落地，让党旗在防疫一线高高飘扬。公众也不可“掉线”，积极接种疫苗，不扎堆、戴口罩、勤洗手、守好1米线，于微小之处筑起层层堡垒，我们就能以防疫工作的主动，争取发展全局的主动。（洛平）