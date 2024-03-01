@洛阳人：雷暴大风、冰雹等强对流天气出没，请注意防范

今日洛阳多云间阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，局地伴有雷暴大风、冰雹等强对流天气，偏南风3级左右，气温17℃～31℃。

今日洛阳多云间阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，局地伴有雷暴大风、冰雹等强对流天气，偏南风3级左右，气温17℃～31℃。 昨日，天气晴好，风吹柳絮飘。 省气象台预计，受东北低涡和低槽影响，今日下午至明日上午，我省有一次强对流天气过程，全省有分散性阵雨、雷阵雨。其中，我省西部、北部、东南部部分县市伴有8级～10级雷暴大风、20毫米～40毫米短时强降水、冰雹等强对流天气。 强对流天气对户外广告牌、建筑工地、电力通信设施、简易构筑物等有不利影响，大家需密切关注天气变化趋势，以及气象灾害预警信号和气象风险提示。 市气象台根据最新气象资料分析，未来几天，我市以晴好天气为主，气温较高。今日，受高空低槽东移影响，部分地区有阵雨或雷阵雨天气。 最近几天天气预报 今日：多云间阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，局地伴有雷暴大风、冰雹等强对流天气，偏南风3级左右，气温17℃～31℃。 明日：多云转晴天，西北风3级～4级，气温19℃～29℃。 12日(周日)：晴天间多云，气温15℃～32℃。 13日(周一)：晴天间多云，气温16℃～30℃。 14日(周二)：晴天到多云，气温17℃～32℃。 15日(周三)：晴天间多云，气温18℃～30℃。 16日(周四)：晴天到多云，气温18℃～32℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）