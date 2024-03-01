蜂巢压塌家中厨房吊顶 消防队员紧急处置

昨日上午，市民小王带着锦旗和手写的感谢信来到洛龙区消防救援大队开元西路消防救援站，将其送给消防队员底宇航和他的队友，感谢他们帮忙铲除家里的蜂巢。

消防队员正在铲除蜂巢

昨日上午，市民小王带着锦旗和手写的感谢信来到洛龙区消防救援大队开元西路消防救援站，将其送给消防队员底宇航和他的队友，感谢他们帮忙铲除家里的蜂巢。

7日早上，底宇航接到群众求助称，在洛宜路某小区，一居民家中筑有蜂巢，严重影响生活。他和队友赶到该小区时，看到报警人小王站在门口不敢进家。

“她比较着急，说家里到处是蜜蜂。”底宇航说，他和队员穿戴好防蜂服进到屋里，看到蜂巢筑在厨房吊顶上面，一部分蜂巢已将吊顶压塌，厨房窗户等处有密密麻麻的蜜蜂。

“我们先将吊顶上剩余的蜂巢铲下来，装了足足6个塑料袋。”底宇航说，为避免受惊的蜜蜂蜇人，他们使用杀虫剂将其消灭。

原来，小王和朋友在此租住了3年，之前，她和朋友知道蜜蜂通过吊顶上面的烟道飞进来并筑巢，但因并没有影响到生活，就没有放在心上。在向消防部门求助的头一天晚上，小王突然听到厨房里有动静，出来打开灯一看，原来是蜂巢太重将吊顶压塌，于是她赶紧躲进屋里，给房东打电话求助。当晚，房东带着杀虫剂前来，因蜜蜂实在太多，问题未能根治。无奈，次日一早，小王拨打了119求助。

底宇航提醒市民，如果发现马蜂、蜜蜂在家里筑巢，尤其是在马蜂、蜜蜂数量多、蜂巢体积大的情况下，一定要远离现场，及时找专业收蜂人士或拨打119报警，以免带来不必要的伤害。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 西继康 孙书良 文/图）