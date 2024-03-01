直播网购珠宝套路深 老人数万血汗钱被骗

想必不少人有在直播间网购商品的经历，市民杜老先生在直播间网购红宝石、蓝宝石等珠宝饰品，结果深陷其中无法自拔，为此花费了数万元。

想必不少人有在直播间网购商品的经历，市民杜老先生在直播间网购红宝石、蓝宝石等珠宝饰品，结果深陷其中无法自拔，为此花费了数万元。令他意外的是，自己网购的所谓珠宝饰品经专家鉴定全是玻璃材质的假货。日前，记者就此进行了采访。

杜老先生网购的戒指

沉迷网购，老人花费数万元

“你看看这些饰品，全是假货！”杜老先生在位于瀍河区邙麓街的家里，向记者展示其所购买的假珠宝饰品。

这些饰品包括戒指、手镯、耳坠等，看起来鲜艳夺目，都有精美的礼盒包装。不过，仔细观察后发现，饰品做工有些粗糙。

说起在直播间购买饰品的经历，杜老先生非常后悔。2022年冬天，他无意间在某网络平台上看到有商家做直播卖珠宝饰品，这吸引了他。

“当时一名女子在珠宝仓库里直播，说与丈夫闹离婚，急需钱打官司，低价出售珠宝饰品。”杜老先生说，主播说那些红宝石、蓝宝石都是一手货源，一物一证，假一赔十，手机屏幕外的他动了心，购买了两三件珠宝饰品，总价百余元。

有了第一次在直播间购物的经历，杜老先生一发不可收拾，每天跟着了魔一样收看直播。直播一般每晚8点开播，一直到次日1点，他也跟着主播“上下班”。“主播介绍所售珠宝饰品是纯天然的，挂在脖子上，有治疗颈椎病等功效。”老人说，有些珠宝饰品是限量款，抢购的人多，100件产品很快被抢空。有时他为了抢到限量款，要在直播间守两三个小时。

“每天不看都着急，每次不买都难受。”杜老先生说，少则几十元，多则上百元，截至今年4月，他累计花费五六万元网购珠宝饰品，仅购买戒指就花了2万多元。

律师称商家涉嫌虚假宣传，消费者可索赔

为啥要网购这么多饰品？杜老先生解释，他身体不好，患有青光眼、慢性阻塞性肺病等，干不了重活儿，也没啥经济来源，他原本计划拿网购的饰品摆地摊销售，挣些差价，结果一次摊也没出。

“我上个月才明白过来。”杜老先生说，他感觉购买的饰品并没有主播介绍得那么好，将部分饰品砸碎后才发现，材质跟玻璃没有两样。

河南省收藏家协会珠宝方面的专家鉴定认为，这些所谓的红宝石、蓝宝石是玻璃材质的，制作工艺跟玻璃球一样，充色后会变成各种各样的颜色。

杜老先生认为遭遇欺诈，拨打商家电话，一直无人接听，于是又向该网络平台反映。“平台仅退还我近期购买商品的700多元。”老人说，他不知如何是好。

河南大进律师事务所律师谢亮说，商家以稀有、限量或低价吸引消费者眼球，再通过编造商品具有某种功效等进行推销，其行为涉嫌虚假、夸大宣传，应被认定为欺诈。作为消费者，可按照相关法律法规向商家提出索赔。

不要轻信商家口头承诺，维权要保留证据

市市场监督管理局相关工作人员说，作为直播平台，有审核、管理的责任，如果发生消费纠纷，消费者也可向直播平台所在地的市场监管部门投诉。

这名工作人员介绍，根据《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》的规定，消费者的权益从受侵害之日算起，只要不超过3年，均可向市场监管部门投诉。需要注意的，投诉时不仅需要提供被投诉人的姓名、地址，具体的投诉请求及消费者权益争议事实，还需要提供购物凭证等。

市场监管部门提醒市民，通过网络直播购物应选择正规可靠的电商平台或商家，在购物前可查看商家的信誉度、网友评价等信息，选择规模大、信度度良好的商家；详细了解商家的活动规则，不要轻信商家的口头承诺，不要被所谓的“地板价”“限量”等字眼迷惑，保存好购物记录、商家的宣传内容等证据；收货时注意验货，在确认货品完好无损，且品质没有问题后再签收。

如果发生消费纠纷，消费者可先与商家协商解决，或向直播平台进行投诉，也可以登录支付宝、微信小程序“全国12315平台”，点击“我要投诉”进行线上维权。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图）