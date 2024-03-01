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西工区状元市集：白天农贸市场 晚上网红夜市
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.10 08:39

　　琳琅满目的时尚餐饮、人来人往的星空集市、文艺动感的音乐会……昨夜，在位于西工区国花路与状元红路交会处西侧的状元市集，暮色四合，华灯初上，夜经济热度升腾，吆喝声、音乐声不绝于耳，满满的人间烟火气。

　　为增添城市夜经济活力，今年4月初，状元市集推出了“日光夜肆早C晚A”早晚市集，把早间花市、农贸市场、夜间酒肆融合在一起，深受年轻人青睐。

　　当晚，置身于状元市集，整条街流光溢彩、人头攒动，霓虹灯装饰街景，文艺范儿十足的街区释放满满活力。穿梭于熙攘的人群中，各类美食香气扑鼻，“提拉米苏”“贩卖奶茶”“捞汁鸡爪”等几十种人气美食，让人垂涎欲滴。

　　“露营和精酿啤酒是‘绝配’，在安静的夜空里再来一曲爵士，这感觉，真棒！”市民张奇说，如今，洛阳的夜生活越来越“起范儿”。

　　家住碧桂园幸福里小区的赵宇兴奋地告诉记者，以前，这里晚上冷冷清清的，如今夜间市集丰富了周边居民生活，还让他在家门口找到了商机。

　　“现在的年轻人喜欢打卡咖啡夜市，与顾客一起喝咖啡、聊天、玩游戏，随意又自在。”赵宇说，他就是一位咖啡深度爱好者，之前下班后，他带着自己的流动咖啡摊位，在其他地方设摊点。但状元市集夜市开市后，区位好、人气旺，他就把流动咖啡摊位固定到了这里。他告诉记者，能在热爱中找到商机，感觉自己挺幸运的。

　　夜市，凝聚了普通市民对生活的热爱，也彰显了一座城市的活力与包容。今年以来，西工区引导状元市集结合消费需求进行升级改造。围绕春节、牡丹文化节，状元市集先后推出了“梦回千古龙运大集”古风新春菜市场、鲜切花早市、晚间“微醺市集”等沉浸式消费场景，为周边居民提供了“购物+美食+文化”的互动体验。

　　未来，西工区将持续引导商贸业市场主体开展不同形式的文商旅融合活动，创新消费场景、增强市场信心、促进消费升级，充分激发夜间消费市场潜力。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 王璐瑶 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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