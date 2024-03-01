“神都牡丹令”交通联合卡亮相

近日，记者从京洛锦(洛阳)文化创意有限公司获悉，该企业结合我市非遗文化与现代科技，成功研发并推出独具洛阳特色的全省首款刺绣香包交通联合卡“神都牡丹令”。
近日，记者从京洛锦(洛阳)文化创意有限公司获悉，该企业结合我市非遗文化与现代科技，成功研发并推出独具洛阳特色的全省首款刺绣香包交通联合卡“神都牡丹令”。
近日，记者从京洛锦(洛阳)文化创意有限公司获悉，该企业结合我市非遗文化与现代科技，成功研发并推出独具洛阳特色的全省首款刺绣香包交通联合卡“神都牡丹令”。
该产品内含中草药香料，兼具防蚊虫和醒神功效，外观酷似令牌，搭配双色牡丹图样，内置的交通联合卡可在全国300多个联网城市乘坐公交、地铁等。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张克治 司马婷 摄）
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