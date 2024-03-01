阵风7级到8级！洛阳最新天气预报来了

河南省气象台5月10日17时发布大风蓝色预警：预计10日20时到11日20时，全省大部偏北风4级到5级，阵风7级左右。

河南省气象台5月10日17时发布大风蓝色预警：预计10日20时到11日20时，全省大部偏北风4级到5级，阵风7级左右。 天气晴好，蓝天白云，美景如画。 河南省气象台5月10日17时发布大风蓝色预警：预计10日20时到11日20时，全省大部偏北风4级到5级，阵风7级左右，其中黄河以北、郑州西南部和东部、开封、商丘、许昌东部、漯河东部、周口、三门峡南部、洛阳南部、平顶山南部、南阳北部、驻马店、信阳南部的部分县(市、区)阵风8级到9级，局部10级，请注意防范。上述地区的相邻县(市、区)也需关注。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来几天洛阳市以晴好天气为主，气温较高。 具体预报如下： 今天夜里：多云，偏南地区局部地区阵雨或雷阵雨停止转多云。 5月11日(周六)：多云转晴天，偏北风4级左右，阵风7级到8级，气温18℃～28℃。 5月12日(周日)：晴天间多云，偏北风2级到3级，气温15℃～31℃。 5月13日(周一)：晴天间多云，气温16℃～30℃。 5月14日(周二)：晴天到多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温17℃～32℃。 5月15日(周三)：晴天间多云，气温18℃～30℃。 5月16日(周四)：晴天到多云，气温18℃～32℃。 5月17日(周五)：晴天间多云，气温17℃～31℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博 文/图）