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阵风7级到8级！洛阳最新天气预报来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.10 19:02

　　天气晴好，蓝天白云，美景如画。

　　河南省气象台5月10日17时发布大风蓝色预警：预计10日20时到11日20时，全省大部偏北风4级到5级，阵风7级左右，其中黄河以北、郑州西南部和东部、开封、商丘、许昌东部、漯河东部、周口、三门峡南部、洛阳南部、平顶山南部、南阳北部、驻马店、信阳南部的部分县(市、区)阵风8级到9级，局部10级，请注意防范。上述地区的相邻县(市、区)也需关注。

　　洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来几天洛阳市以晴好天气为主，气温较高。

　　具体预报如下：

　　今天夜里：多云，偏南地区局部地区阵雨或雷阵雨停止转多云。

　　5月11日(周六)：多云转晴天，偏北风4级左右，阵风7级到8级，气温18℃～28℃。

　　5月12日(周日)：晴天间多云，偏北风2级到3级，气温15℃～31℃。

　　5月13日(周一)：晴天间多云，气温16℃～30℃。

　　5月14日(周二)：晴天到多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温17℃～32℃。

　　5月15日(周三)：晴天间多云，气温18℃～30℃。

　　5月16日(周四)：晴天到多云，气温18℃～32℃。

　　5月17日(周五)：晴天间多云，气温17℃～31℃。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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