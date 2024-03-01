洛阳交警部门探索在旅游景区设立大巴接驳服务站 缓解周边交通拥堵

“师傅，您先留下联系电话，再把车停到滨河南路。”“这个服务站不错，能实现‘人车分流’。”

“师傅，您先留下联系电话，再把车停到滨河南路。”“这个服务站不错，能实现‘人车分流’。”近日，在洛邑古城景区门口，大巴接驳服务站工作人员引导一辆外地旅游大巴妥善停车，短短几分钟就将游客和大巴有序安排好，避免了长时间停留造成的拥堵。

市公安局交警支队四大队相关负责人介绍，刚刚过去的五一假期，交警四大队辖区的洛邑古城景区人气火爆，人车流量远远超出了周边九都路等道路的交通承载能力。为了解决交通拥堵问题，该大队联合当地街道办事处、社区工作人员，在洛邑古城门口九都路南北两侧分别设置了两个大巴接驳服务站，建立起了服务站工作协助体系。

这样一来，在服务站执勤人员的引导下，大巴在适当位置尽快卸下游客，之后经新伊大街在滨河南路妥善停放。待游客旅游完毕，执勤人员会通过电话联系大巴前来接运游客，缩短了人和车在景区门前停留的时间，大大缓解了周边交通拥堵现象。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 张甜甜）