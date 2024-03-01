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洛阳首批3家人才驿站获授牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.10 08:42

　　近日，我市为全市首批3家人才驿站授牌，分别为洛阳国家大学科技园、洛阳职业技术学院、中原美谷(洛阳)科技产业有限公司。

　　去年11月，我市启动首批洛阳市人才工作站(人才驿站)建设站点征集活动，决定在洛阳市外设立人才工作站，在洛阳市内设立人才驿站。其中，人才工作站是依托洛阳驻外机构、商会、高校等社会团体或当地人力资源服务机构(组织)，履行相关责任的人才合作服务平台，主要承担洛阳市招才引智相关工作。人才驿站是依托驻洛高校、科研院所、重点企事业单位等主体建设的非营利性招才引智公共服务平台，主要为来洛返洛在洛人才提供政策咨询、创业赋能、合作洽谈等服务。

　　除了3家人才驿站，我市还决定在洛阳市驻北京联络处、西安理工大学、河南理工大学各设置1家洛阳市人才工作站。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 常书香 张旭辉)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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