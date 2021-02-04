项目建设要有“连环招”（河洛谈）

既重招商、抓储备，又紧盯落地率、开工率、投资率、达效率加快项目建设……近日，在抓好疫情防控的基础上，我市召开“万人助万企”“三个一批”活动暨招商引资推进会，推动项目建设在环环发力中取得新突破，传递出“项目为王”须臾不可放松的导向。

既重招商、抓储备，又紧盯落地率、开工率、投资率、达效率加快项目建设……近日，在抓好疫情防控的基础上，我市召开“万人助万企”“三个一批”活动暨招商引资推进会，推动项目建设在环环发力中取得新突破，传递出“项目为王”须臾不可放松的导向。

有人说，一个项目的“长成”，总是要经历“春生、夏长、秋收、冬藏”。在签约中孕育，在建设中勃发，在投产中收获，在招商中储备，每一步都饱含实干的汗水，每一环都是对智慧的考验。如果把项目建设看作“一盘棋”，招商项目抓签约、签约项目抓开工、开工项目抓投产、投产项目抓达效，各个环节把工作做细致、把进度赶上来，这盘大棋才会“环环相扣、行稳致远”。

项目一放松，一切都成空。激发“建强副中心、形成增长极”的强动能，夯实“十四五”开好局的硬支撑，作为发展“主动轮”的项目建设必须上紧发条、久久为功。打好“组合拳”，用好“连环招”，以精准有效招商引资推动“签约一批”，以破解瓶颈障碍推动“开工一批”，以强化服务保障推动“投产一批”，使项目建设有序衔接“长流水不断线”，洛阳高质量发展定会动力澎湃！（洛平）