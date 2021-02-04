锤炼疫情防控的“防守艺术”（河洛谈）

启动高速卡点等举措扎牢口袋外防病毒输入，铺开社区联防联控大网内断传播链条，加快区域协查力求清仓见底……在全国多地出现散发疫情的当下，洛阳时刻绷紧防疫神经，以更严、更实、更准的“组合拳”，加快织密疫情防控网，展现出步步为营的“防守艺术”。

启动高速卡点等举措扎牢口袋外防病毒输入，铺开社区联防联控大网内断传播链条，加快区域协查力求清仓见底……在全国多地出现散发疫情的当下，洛阳时刻绷紧防疫神经，以更严、更实、更准的“组合拳”，加快织密疫情防控网，展现出步步为营的“防守艺术”。

防疫就是阻击战。高超的防守者，总是既善于当机立断，第一时间作出科学预判，精准发力，也善于随机应变，紧盯疫情防控形势切换状态，以无懈可击的防御策略，不给疫情反弹可乘之机。作为有700余万人口、交通四通八达的旅游名城，洛阳再战疫情，绝不能松懈大意，也不能谈“疫”色变。既高度警惕又临危不乱，既整体联动又环环相扣，方能在最早的时间，以最低的成本，解决最关键的问题，以防疫工作的主动赢得全局工作的主动，实现防疫和发展两不误。

战争有“战争的艺术”，疫情防控也要锤炼“防守的艺术”。全市上下一盘棋，始终保持思想敏感性、注重策略针对性、强化行动机动性，充分激活公共卫生体系、应急体系与普通群众的良性互动，一环套一环推下去，我们定能以得当、得力、得法的防守技巧和治理智慧，筑牢疫情防控的铜墙铁壁！（洛平）