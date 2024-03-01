洛阳图书馆古籍阅览区周末不开放？官方：可在线看

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：作为古籍爱好者，只能周末休息时去洛阳图书馆看书，可是古籍阅览区周末不开放，能不能调整一下开放时间？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：作为古籍爱好者，只能周末休息时去洛阳图书馆看书，可是古籍阅览区周末不开放，能不能调整一下开放时间？

市文化广电和旅游局(文化)回复：洛阳市图书馆一直致力于古籍文献的保护和利用工作。为了更好地加强古籍保护管理，同时满足广大读者的阅读需求，我们实行古籍特藏制度，以确保古籍得到妥善保管，合理利用。

同时，为了方便读者的古籍利用需求，洛阳市图书馆已经建立了《馆藏珍贵古籍全文数据库》，读者可登录市图书馆官网(http://www.lyslib.cn/)“馆藏珍贵古籍数据库”栏目，免费在线阅览古籍文献，这些电子资源为读者提供了快速便捷的服务，而且能够有效减少对实体古籍的直接接触，从而进一步保护古籍文献。

另外，我们还为读者提供古籍专题咨询服务，如需查阅相关资料，可将查阅需求发送至邮箱lytsggjtcb@163.com，或电话联系13592066213，我们会及时给予答复，满足读者需求。

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