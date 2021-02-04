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文明之光，藏身远古重器
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.08 15:08

　　绿松石龙形器、玉璋、七孔玉刀……在二里头夏都遗址博物馆内，2000多件精美文物穿越3800多年的时光，诉说着“最早中国”的故事。关于它们，您了解多少？

　　昨日，该博物馆讲解员孙晨娇选取其中3件有代表性的文物“重器”，带领我们追寻藏在它们身上的文明之光。

乳钉纹铜爵(资料图片)

　　细腰瘦腹的乳钉纹铜爵

　　走进博物馆第二展厅，最先看到的就是乳钉纹铜爵。它身姿优美，细腰瘦腹，三足外撇，一侧还装饰有耳形的錾(zàn)，因为腰腹部装饰着5枚横排的乳钉，所以得名乳钉纹铜爵。

　　这件乳钉纹铜爵是迄今为止我国发现的最早的青铜爵，被誉为“中华第一爵”。有人曾这样评价它，多一分则肥，少一分则瘦。这是为了形容其器身比例制作精妙，宽一点或者窄一点都会让它失去韵味。

　　爵是饮酒器，可这件爵的造型并不方便喝酒。有专家认为，这件爵有可能是在祭祀过程中使用的，是一件礼器。在祭祀时把它放在高台之上，下面的三足架火加热，让里面的酒散发出蒸汽，好让天上的神明闻到酒香。之后再执一侧的錾，使它倾斜，让酒流到地下，行“灌地之礼”。

　　明明可以靠颜值，可这件爵偏偏要凭实力在文物中脱颖而出。它的侧边有一条棱，称为“范线”。大家可不要小瞧了这条线，它说明这件爵是采用复合范工艺来制作的，即把两块范(模子)合在一块儿进行浇筑，中间就留下了这条合缝线的痕迹。这个技术在当时可是非常先进的，标志着我国的青铜铸造技术从以往只能制作小型简单的青铜器发展到了可以制造出复杂、空腔式的青铜器，青铜时代正式开启。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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