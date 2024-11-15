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2025第二届洛阳神州牡丹园万花会开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.10 08:27
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　　昨日，“花繁天下安”——2025第二届洛阳神州牡丹园万花会开幕，将举行8个系列精彩活动，以花为媒共享国色天香，科技赋能搭建交流平台，推动牡丹产业高质量发展。

　　在开幕活动现场，蓝海碧波、迎日红、玉面桃花、月宫烛光、粉荷等各色名贵品种牡丹争奇斗艳、各展风采，为游客呈现一场视觉盛宴。

　　万花会活动期间，神州牡丹园将举行赏花、簪花、吟花、飞花、拍花、论花等8个系列活动。神州牡丹园将展出100余种世界各地精品牡丹，让游客尽情感受牡丹的雍容华贵。无人机还将携带牡丹花瓣从空中撒落，让游客感受浪漫与惊喜。园区内搭建花中舞台，游客可与精彩演艺亲密互动，畅享欢乐时光。神州牡丹园还将推出首届“神州杯”牡丹短视频大奖赛，激发全民创作热情。

　　值得一提的是，此次万花会活动突破了传统花卉展览的单一模式，聚焦产学研展销，创新开展多种活动。活动期间，神州牡丹园将举行国际插花艺术大展，广邀专家学者、花艺大师、园艺名家会聚洛阳，共商牡丹产业发展大计；设置牡丹衍生品创客空间，邀请青年设计师现场创作牡丹主题文创产品等。

　　全球客家·崇正会联合总会总执行长曾观涛、市政协副主席魏险峰、市人大常委会原主任刘典立等参加开幕活动。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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