“客聚神都 花开五洲”活动客家嘉宾走进汉魏洛阳故城、神州牡丹园、白马寺等地参访

9日，参加“客聚神都 花开五洲”客家回家赏花活动的客家嘉宾，走进汉魏洛阳故城、神州牡丹园、白马寺、隋唐洛阳城、黄河小浪底等处，深刻感受洛阳厚重的文化底蕴与独特的城市魅力。嘉宾们对洛阳赞叹不已，纷纷表示要常回洛阳看看、多宣传洛阳，将洛阳之美推介到世界各地。

9日，参加“客聚神都 花开五洲”客家回家赏花活动的客家嘉宾，走进汉魏洛阳故城、神州牡丹园、白马寺、隋唐洛阳城、黄河小浪底等处，深刻感受洛阳厚重的文化底蕴与独特的城市魅力。嘉宾们对洛阳赞叹不已，纷纷表示要常回洛阳看看、多宣传洛阳，将洛阳之美推介到世界各地。

汉魏洛阳故城遗址博物馆展示了汉魏故城遗址60年来的重要考古发掘研究成果及其重要的历史、科学和艺术价值。嘉宾们认真聆听讲解，触摸1700多年前客家先民首次南迁时的都城记忆。“站在这里，仿佛能听见历史的回响。”云南客家文化研究会常务副会长江丽梅表示，客家先民历经五次南迁，经历诸多磨难和艰辛，锻炼出吃苦耐劳、艰苦奋斗的精神品质。这种精神品质在客家人中世代相传，永远值得传承。

四月的洛阳，牡丹正艳。嘉宾们走进了神州牡丹园。洛阳红、富贵满堂、景玉、白玉兰等品种引得大家纷纷驻足拍照。“以前在其他地方见过牡丹，但都没有洛阳牡丹这么大、这么美，真是不虚此行。”来自广东省客属海外联谊会的陈旭荣对洛阳牡丹赞叹不已，“牡丹的雍容华贵与洛阳的古都气质相得益彰。”

客家嘉宾们还参观了白马寺、龙门石窟、隋唐洛阳城、黄河小浪底水库等地，深入了解了洛阳的历史文化、城市魅力、生态建设成效等。

活动中，客家嘉宾们纷纷表达了对洛阳的深情。“这是我第三次来洛阳，这次来洛阳既是一次寻根问祖之旅，又是深度体验洛阳之旅，非常有意义。衷心祝愿洛阳建设发展得越来越好。”马来西亚客家公会联合会总会长贝建安表示，自己将向马来西亚的客家人多多推介洛阳，让更多海内外客亲领略洛阳魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹 文/图）