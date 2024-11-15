花谱是一种专门记录花卉种类、品种及其栽培历史的书籍。欧阳修的《洛阳牡丹记》云：“洛阳亦有黄芍药、绯桃、瑞莲、千叶李、红郁李之类，皆不减他出者。而洛阳人不甚惜，谓之果子花云云，至牡丹则不名直曰花。”因此，洛阳人说的花谱，仅指牡丹花谱。欧阳修的《洛阳牡丹记》是我国也是世界上现存最早的花谱。在此之前，有钱惟演和范仲淹的花谱，均已亡佚。在此之后，有丘璿的《洛阳贵尚录》、张峋的《洛阳花谱》、周师厚的《洛阳牡丹记》和《洛阳花木记》等。这些花谱，极大地丰富了洛阳牡丹的文化内涵，奠定了“洛阳牡丹甲天下”牢不可破的地位。

花谱是一种专门记录花卉种类、品种及其栽培历史的书籍。欧阳修的《洛阳牡丹记》云：“洛阳亦有黄芍药、绯桃、瑞莲、千叶李、红郁李之类，皆不减他出者。而洛阳人不甚惜，谓之果子花云云，至牡丹则不名直曰花。”因此，洛阳人说的花谱，仅指牡丹花谱。欧阳修的《洛阳牡丹记》是我国也是世界上现存最早的花谱。在此之前，有钱惟演和范仲淹的花谱，均已亡佚。在此之后，有丘璿的《洛阳贵尚录》、张峋的《洛阳花谱》、周师厚的《洛阳牡丹记》和《洛阳花木记》等。这些花谱，极大地丰富了洛阳牡丹的文化内涵，奠定了“洛阳牡丹甲天下”牢不可破的地位。

钱惟演和范仲淹的花谱

北宋时，洛阳为西京河南府，最高军政长官是西京留守。宋仁宗时，最著名的西京留守是钱惟演。钱惟演是吴越末代国王钱俶之子，宋太宗太平兴国三年(公元978年)，他随父归宋。宋仁宗天圣八年(公元1030年)春，钱惟演以同中书门下平章事(宰相)身份，任河南府、西京留守。直到明道二年(公元1033年)秋去职，钱惟演共主政洛阳近4年。

欧阳修的《洛阳牡丹记》称，钱惟演著有《洛阳花品》，记载牡丹90余品。钱惟演的《洛阳花品》是史载第一部牡丹谱记，开牡丹谱记编撰之先河。

范仲淹是唐代宰相范履冰后裔，吴县人(今属江苏)。宋真宗大中祥符八年(公元1015年)春，27岁的范仲淹科举中进士。天圣八年，范仲淹任河中府(今山西永济)通判。次年，调任陈州(今河南淮阳)通判。他路过洛阳，拜会西京留守钱惟演。钱惟演劝说范仲淹入籍洛阳，并在万安山南麓伊樊里为他划拨职田。所谓职田，是按官员职务大小分配的田地。范仲淹在此建立庄园，全家迁居于此。

范仲淹的夫人李氏出身名门，贤惠持家，亲自教育四子读书，并管理农庄。她广种牡丹，又从万安山移栽野牡丹于园中，以期培育珍品。因洛阳牡丹珍品价昂，此举可为农庄增收。

宋仁宗景祐四年(公元1037年)年初，李氏积劳成疾，卒于伊樊里。范仲淹闻讯悲恸，千里奔丧，归时唯见满园牡丹迎风绽放。范仲淹安葬妻子后，详细记录园中50余种牡丹，撰成《伊樊里牡丹谱》，即《范尚书牡丹谱》。

“钱幕集团”的花谱

钱惟演好招徕名士，奖掖后进，逐渐形成以他为核心的西京文人集团，史称“北宋西京钱幕文人集团”(简称“钱幕集团”)。

据北宋王辟之《渑水燕谈录》等文献载，“钱幕集团”代表人物包括通判谢绛、推官欧阳修、河南县主簿尹洙、户曹参军梅尧臣及苏舜钦、丘璿等。彼等皆任职于西京河南府或属县，属钱惟演幕府要员。

欧阳修，字永叔，北宋真宗景德四年(公元1007年)生于绵州(今四川绵阳)，天圣八年进士及第，次年三月任西京留守推官(司法官)。其《洛阳牡丹记》记述牡丹名品24种，兼载赏花风俗、花农生活、栽培技术、花价及进贡等事，全面展现北宋洛阳牡丹盛况。

苏舜钦于庆历五年(公元1045年)隐居苏州，购五代孙承祐旧园，建沧浪亭，广植牡丹、芍药。沧浪亭牡丹盛开后，苏州富户争相引种洛阳品种。后客居苏州的赵郡人李英总结当地牡丹，撰《吴中花品》，录苏州牡丹42种。

丘璿，天圣五年(公元1027年)进士，初仕洛阳。其《洛阳贵尚录》(又名《牡丹荣辱志》)首列姚黄为“王”、魏红为“妃”，次分九嫔、世妇、御妻等品级，系统品鉴洛阳牡丹。

周师厚和张峋的花谱

张峋，字子坚，荥阳人，是邵雍二十四位得意弟子之一。他在洛阳读书期间，撰有《洛阳花谱》。张峋于宋英宗治平三年(公元1066年)任著作佐郎，次年，任明州鄞(yín)县(今宁波鄞州区)县令。在任期间，他启动广德湖治理工程，新增水田2000余顷，并在湖边引种洛阳牡丹，使广德湖成为牡丹观赏区。

张峋去世后，百姓立庙祭祀他。民国《鄞县通志》载：“栎木庙，在栎木镇栎木巷，祀鄞令张峋，中秋日设祭。”为何在中秋佳节祭祀张峋？因为中秋是栽种牡丹的时节，每当此时，人们便思念这位教他们种牡丹的县令，尊他为“花神”。

周师厚，字敦夫，号仁热，鄞县人，范仲淹侄女婿。皇祐五年(1053年)进士，历任西安令、河南府通判等。元丰五年(1082年)于洛阳撰《洛阳牡丹记》《洛阳花木记》。

《洛阳花木记》详录洛阳花木，计牡丹109种、芍药41种、杂花82种、果花147种、刺花37种、草花89种、水花19种、蔓花6种，另载嫁接、栽培、修剪之法，技术要领详实。

周师厚的《洛阳牡丹记》收录洛阳牡丹名品46种，简要记录了牡丹的品名、形态、颜色及命名由来。其中许多花品首次被著录，并经此书推介流传全国，例如“金系腰”。

据《洛阳牡丹记》载：“‘金系腰’，千叶黄花也。类间金而无蕊，每片花瓣上有金线一道，横于半花上，故目之为‘金系腰’。其花本出于缑氏山中。”

缑氏山，又称缑山，位于今偃师府店镇府南村，古代盛产野牡丹，“金系腰”即源于此。南宋时，“金系腰”在杭州广泛种植，花开时节，女子们将其插于头上作为装饰。词人吕胜己在《长相思》中写道：“体夭夭，步飘飘。绶带金泥缕绛绡，珑璁趁步摇。浅霞消，两峰遥，斜插层楼金系腰。花羞人面娇。”

姚燧的《序牡丹》

姚燧(公元1238年至公元1313年)，字端甫，号牧庵，洛阳人。他3岁时便失去双亲，依靠伯父姚枢长大成人。姚枢是元初大臣、著名的理学家。

姚燧以散文著称，《序牡丹》是他的代表作，写成于至元二十五年(公元1288年)，这是元朝时期最重要的牡丹花谱，记述了姚燧几次寻访牡丹的情况。

中统元年(公元1260年)的春天，他首次寻访牡丹。他从龙门山走到缑山，又从缑山走到邙山，但没有见到牡丹的踪影。随后，他向洛阳西部一路寻找，终于在洛西刘氏园(今宜阳至洛宁一带)找到了一株高四尺的老牡丹。这里曾经是牡丹的培育中心，牡丹名品寿安红、大宋紫就出自此地，然而当时这里已不复往日的辉煌。这株长在洛西刘氏园里的牡丹就是出自宜阳寿安山的名品寿安红。

3年后，姚燧再次来到洛阳寻访牡丹。由于忽必烈的治国方略发生了变化，不再将所有耕地变为牧场，还派燕京行中书省平章(宰相)赵璧到洛阳督促农业生产。赵璧在洛阳建立了宅园，这便是《序牡丹》中所说的“洛阳故赵相南园”。

赵璧与姚燧的伯父姚枢同朝为官，因此姚燧受到了热情的接待。他在“洛阳故赵相南园”里见到了一株高四尺的左紫，这株左紫是刚从某地移植过来的。左紫，又名左花，曾经是早期的“花王”。据《序牡丹》记载，这株左紫后来被移到了嵩山庙中。

20年后，中原地区的农业经济有所恢复，姚燧又一次来到洛阳，在洛阳杨氏栏见到了一株玉板白。玉板白是单叶白牡丹，花瓣洁白如雪，温润似玉，花心呈深檀色，是白牡丹的典型代表。这户姓杨的居民，其宅园是用栏杆围成的，比较简陋，所以称作“杨氏栏”。姚燧见到的这株高不足两尺的单叶牡丹，是刚移栽不久的野生牡丹。这表明在元朝中期，洛阳牡丹在经历了一段艰难时期后已经出现复苏的迹象。（郑贞富）