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五一期间洛阳消费维权典型案例发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.06 13:06

　　6日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，五一假期该局12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报2657起，其中咨询1970起，投诉557起，共为消费者挽回经济损失75万余元。

　　受理投诉的具体情况是：

　　商品消费类投诉279起，占投诉总量的49.9%，一般食品的质量问题、服装鞋帽的退换问题、家居用品的售后三包问题位居投诉前三位。

　　服务类投诉278起，占投诉总量的50.1%，餐饮住宿行业就餐时发现饭菜中有虫子、异物、变质等食物问题、预订的酒店实际住宿环境与宣传不符、或涉嫌发布虚假广告诱导消费、预付费纠纷等问题；健身房、美容美发洗浴行业等办卡后商家服务质量与宣传承诺不符、过节期间加价消费等问题位居服务类投诉前三位。

　　举报类130起，主要集中在广告违法行为、食品问题、侵害消费者权益行为等问题。

　　与此同时，该中心发布5起典型案例。

　　案例一：伊川县金茂大酒店不履行承诺问题

　　5月1日，消费者李先生反映其4月15日致电伊川县人民大街119号的洛阳市金茂大酒店预定房间，商家当时承诺无需交定金就可帮其留房，其和家人在此期间多次打电话以及到店与商家确认是否需要缴纳定金留房，商家一直承诺无需缴纳。当日到店住宿时，商家告知已无房且服务态度极差，李先生与商家协调未果，随即拨打12315热线寻求帮助。接到投诉后，伊川县市场监管局辖区所执法人员立即进行调查，经执法人员调解，双方达成一致协议，商家免去消费者四间房间的住宿费用，李先生对处理结果表示满意。

　　案例二：栾川县江南商务宾馆价格不符问题

　　5月1日，消费者张先生反映其通过美团在洛栾川县君伊路(伊滨东路汽车站西100米)江南商务宾馆花费270元订购房间，入住时发现商家涨价，与商家协调无果，随即拨打12315热线寻求帮助。接到投诉后，栾川县市场监管局辖区所人员立即进行调查，经执法人员调解，双方达成一致协议，商家同意消费者按照原价入住。市场监管部门对商家的行为另行处理，张先生对处理结果表示满意。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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