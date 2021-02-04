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“五一”假期，洛阳进一步擦亮“东方博物馆之都”城市名片
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.06 08:42

　　这个“五一”假期，不少游客和市民“全家总动员”，纷纷走进我市各博物馆，徜徉在历史长河中感受传统文化魅力。

　　记者从市文物局获悉，“五一”假期，洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、周王城天子驾六博物馆、考古博物馆、洛阳民俗博物馆、洛阳周公庙博物馆、八路军驻洛办事处纪念馆等多家博物馆、纪念馆每天参观人数均达到上限，“东方博物馆之都”的城市名片愈加闪亮。

　　“假期刚开始，洛阳博物馆就达到观众承载量上限，为满足大家参观需求，在落实疫情防控相关要求的同时，我们将每天预约名额提升到了1万人次。”洛阳博物馆相关负责人介绍，即便如此，预约名额也早早就被抢订一空。此外，洛阳博物馆还在假期推出“清宫故华‘洛’地生花——洛阳博物馆宫廷珍宝馆讲解”线上直播活动，讲解员带领大家走进位于该馆的专题展——宫廷珍宝展，领略珐琅彩四季山水挂屏的富丽生动、金丝楠木佛塔的精湛雕工，让不少未能到场的观众在线了解文物背后的故事。

　　在二里头夏都遗址博物馆，除了常设展览，每天开放4场的数字馆也吸引大量观众前来体验。在先进数字技术的支持下，观众通过沉浸式三维影像空间、多维特效体验剧场等，全面感受被数字化复原的二里头文化面貌。2日上午，该馆推出的“云赏国宝”线上直播活动，集中讲解二里头夏都遗址博物馆的精品文物，吸引众多网友在线观看、点赞。

　　在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆、定鼎门遗址博物馆，不少观众站在千年前的城门遗迹前，倾听隋唐传奇故事，感受洛阳“古今辉映”的城市文脉。

　　同时，不少博物馆推出丰富多彩的社教活动，吸引小朋友走进博物馆，感受传统文化魅力。在洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳民俗博物馆、洛阳周公庙博物馆等，社教专家和志愿者为小朋友们讲述文物蕴含的文化因素，并带领大家绘制彩陶等，让博物馆成为妙趣横生的文化“大课堂”。

　　在八路军驻洛办事处纪念馆，来自洛阳理工学院的学生与博物馆工作人员联手打造红色故事短剧，给到场观众带来沉浸式体验，大家在革命先烈曾经奋斗生活的场景中追寻红色历史，深切缅怀他们的丰功伟绩。(记者 智慧 通讯员 魏薇 王丹)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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