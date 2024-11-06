回眸2024！洛阳稳中向好气象新

年终岁末，凝眸回首，洛阳发展成色几何？

年终岁末，凝眸回首，洛阳发展成色几何？

龙门实验室发布“先进硅基电子功能材料”等5项重大科技成果，建功高水平科技自立自强；宁德时代洛阳基地一期投产、二期开工，千亿级新能源生产基地款款走来；洛阳轴承集团股份有限公司揭开“红盖头”，“混改”渐入佳境……一个个标志性时刻，标注出洛阳发展的创新高度、产业速度和改革深度。

置身实施“十四五”规划、加快推进现代化洛阳建设的关键之年，全市上下深入实施以创新引领发展主战略，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、扩内需、强创新、调结构、惠民生、防风险，“稳”的基础更牢固，“好”的因素在积累，“新”的动能正迸发。

一步一个脚印，洛阳稳中向好气象新！

创新引领 以“新”提“质”

“杂质在十亿分之一以下，就像在全体中国人里找一个人。”

冬日，在洛阳中硅高科技有限公司，走进百级洁净车间，质检员正为高纯硅基电子材料最后把关。

在这一曾经被国外企业垄断的领域，企业通过多年高达9%的研发投入高占比，实现14种产品进口替代，不仅让“中国芯”用上“中国料”，也为自身开辟出电子信息产业应用“第二春”。

随着新一轮区域经济版图加速重构，地区之间的竞争本质上是创新的竞争。一年来，洛阳坚持以科技创新引领产业升级，推动产学研深度融合，新质生产力稳步发展，为高质量发展注入新动能。

平台“赋能” 。龙门实验室铝基新材料等5家产业研究院和龙科产业运营公司成立，新型市场化运行机制高效运转。截至目前，全市新增创新平台352家，总数达到3912家。

主体“蓄能”。中航光电等单位成功创建省级创新联合体，创新“握指成拳”、合力致远。通过加快科技型企业培育，全年高新技术企业预计新增250家，总数突破1500家。

转化“聚能”。国家技术转移郑州中心洛阳分中心揭牌成立，“科技红娘”一个电话就是一次“牵手”，成果转化“触角”延伸至豫西四地市。上半年，全市技术合同成交额175.6亿元，同比增长158.31%。

动能“上新”，产业“焕新”。今年前11个月，全市高技术制造业增加值同比增长63.8%。洛阳正因“新”而强、以“质”致远！