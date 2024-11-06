明日起，洛阳仓窖博物馆（回洛仓、含嘉仓馆区）恢复开放

刚刚，隋唐大运河文化博物馆微信公众号发布消息，自2024年12月26日起，洛阳仓窖博物馆(回洛仓、含嘉仓馆区)恢复正常开放。

刚刚，隋唐大运河文化博物馆微信公众号发布消息，自2024年12月26日起，洛阳仓窖博物馆(回洛仓、含嘉仓馆区)恢复正常开放。 刚刚，隋唐大运河文化博物馆微信公众号发布消息，自2024年12月26日起，洛阳仓窖博物馆(回洛仓、含嘉仓馆区)恢复正常开放。具体内容如下： 自2024年12月26日起洛阳仓窖博物馆(回洛仓、含嘉仓馆区)恢复正常开放，开放时间为每周二至周日9：00--17：00(16：30停止入场)，每周一例行闭馆维护，游客可凭身份证直接入馆参观，感谢您的理解和支持！ 特此公告！ 2024年12月24日 ⑥